Раду суддів України очолив Богдан Моніч: що про нього відомо
Рада суддів України обрала собі нового голову – суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду Богдана Моніча. 5 липня на засіданні Ради суддів за Моніча проголосували 23 члени РСУ, проти – 2.
Богдан Моніч подякував членам Ради за довіру і висловив надію, що Рада "і надалі працюватиме злагодженим колективом, головним завданням якого є і буде захист незалежності суддів та розвиток суддівського самоврядування".
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Зауважимо! Це вперше в історії суддівського самоврядування України головою РСУ обрали суддю не з касаційної інстанції. Традиційно главами Ради суддів ставали судді Верховного суду.
Що відомо про Богдана Моніча?
Моніч родом з селища Олевськ, що на Житомирщині. Освіта: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, спеціальність "правознавство".
Протягом 2001-2006 років працював у прокуратурі Житомирської області. Після цього став суддею Черняхівського райсуду, в якому згодом обійняв посаду заступника та виконувача обов’язків голови суду.
З 2012 року Моніч працює суддею Житомирського апеляційного адміністративного суду.
Моніча тричі обирали членом Ради суддів України за квотою судів адміністративної юрисдикції – у 2014, 2015 та 2018 роках. Протягом 2015-2018 рокв працював заступником голови РСУ.
У 2016-2017 і 2018-2019 роках Моніч брав участь у конкурсах до Касаційного адміністративного суду. Обидва рази входив до підсумкового рейтингового списку, але так і не став суддею ВС. Також брав участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів, однак на самому з'їзді зняв свою кандидату.
Що таке Рада суддів України? Це колегіальний орган, що в період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування. РСУ організовує виконання рішень з'їзду суддів та контроль за їх виконанням, вирішує питання про скликання з'їзду суддів України.
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Чим займається Рада суддів?
- Розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
- розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, ухвалює відповідні рішення з цих питань;
- визначає особу, уповноважену представляти бюджетні запити щодо фінансування судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи під час розгляду проекту закону про Держбюджет або змін до нього;
- обирає та звільняє голову Державної судової адміністрації та його заступників;
- визначає за поданням голови Державної судової адміністрації граничну чисельність працівників ДСА;
- здійснює контроль за організацією діяльності судів;
- звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
- здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів судів загальної юрисдикції, голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та його заступників;
- ухвалює рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі, якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом);
- здійснює інші повноваження, передбачені Законом.