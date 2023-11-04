У Києві демонтували радянську зірку з обеліска на Галицькій площі

В столиці на Галицькій площі зняли радянські символи з обеліска. 4 листопада демонтували радянську зірку вгорі монумента.

У межах декомунізації в Києві знімають радянські символи з обеліска на честь міста-героя Києва, який розташований Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

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На Галицькій площі декомунізували обеліск

4 листопада комунальники демонтували золоту зірку, розміщену вгорі на монументі. Триметровий мідний символ СРСР розрізали на частини та прибрали.

Журналісти розпитали думку перехожих, які в цей час перебували на Галицькій площі. Більшість із них вважають, що це правильне рішення. Хоча у відео є й прихильниця зірки, яка вбачає у ній великий "сенс" і не розуміє, навіщо її прибирати.

У Києві відкрили оглядовий майданчик на Батьківщині-матері

20 жовтня у Києві відкрили територію Меморіального комплексу – тепер вона повністю доступна для відвідувачів. Тепер із понеділка по п'ятницю музей можна відвідати з 10-ї до 18-ї, а у вихідні – з 10-ї до 19-ї. Тепер на власні очі можна побачити щит на Батьківщині-матері.

Якщо ви хочете піднятися на висоту 36,6 метра, то це коштуватиме 100 гривень із людини. Однак це не щит монумента, а оглядовий майданчик біля його підніжжя.

Натомість підйом на висоту 91,1 метра коштує 500 гривень із людини. Однак робити це варто в сонячну та теплу погоду, оскільки туман чи дощ можуть ускладнити підйом.