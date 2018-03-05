Радянські ракети могли атакувати Флориду вже з 1980 року, – американська топ-чиновниця

Колишня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що озвучене президентом Росії Володимиром Путіним наявність ракет, які протиракетні оборонні системи США і НАТО не в змозі перехопити, – це "ніяка не новина".

Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє "Голос Америки".

"Ніхто ніколи не казав, що американські системи ПРО можуть збивати тисячі ракет", – заявила Райс, додавши, що вона саме це й доводила Путіну, коли була держсекретарем.

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Путін також казав, що його ракети можуть завдавати ударів по Флориді. Однак, пані Райс зазначила, що про це також було вже відомо і, що Путін тільки хизувався своїми ймовірними новими російськими ракетами.

Вони могли чинити атаки на Флориду вже з 1980 року,

– зазначила колишня держсекретар США Кондоліза Райс.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.



Варто зазначити, що у Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США". А у Держдепі США розповіли, як планують відповісти на ракетну загрозу з боку Росії. В НАТО вважають неприпустимими залякування президента Росії Володимира Путіна ядерною зброєю.