Ізраїль захопив КПП Рафах у Секторі Гази: чого домагається Тель-Авів
Джерело:The Times of Israel
Уночі ЦАХАЛ завдав ударів по цілях ХАМАС у Рафаху на півдні Сектора Гази. Тепер стало відомо, що Ізраїль повністю контролює палестинську сторону цього КПП, який відділяє Сектор Гази від Єгипту.
Важливо зазначити, що це єдиний сухопутний пункт, через який палестинці Гази були пов'язані із зовнішнім світом, оминаючи Ізраїль.
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Ізраїльські танки увійшли до Рафаху
Внаслідок нічних ударів Армія оборони Ізраїлю знищила понад 150 цілей ХАМАС, ліквідувала щонайменше 20 бойовиків і зруйнувала шахти.
Згодом стало відомо, що КПП "Рафах" перебуває під владою Ізраїля, який вона не контролювала з 2005 року.
КПП тепер відрізаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку також захопили ізраїльські військові під час нічного наступу.
ЦАХАЛ у Рафасі / Фото Армія оборони Ізраїлю
Як пише CNN, Ізраїль повідомив США про свої плани евакуювати райони в східній частині Рафаха і провести операцію до телефонної розмови між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася в понеділок.
Зазначається, що Тель-Авів здійснить "дуже обмежену операцію", а не "масштабне вторгнення", як запланував.
За даними Axios, США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю. намагаючись зупинити наступ у Рафасі.
Що відомо про нову хвилю бойових дій на Близькому Сході
- До початку операції ізраїльські військові закликали мешканців Рафаха евакуюватися.
- Увечері 6 травня ХАМАС заявив, що приймає єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню та звільнення заручників, кількість яких буде визначена у ході переговорів з Ізраїлем.
- Того ж вечора ізраїльські чиновники заявили виданню Ynet, що "пропозиція Єгипту і Катару про припинення вогню, прийнята ХАМАСом, не мала жодного сенсу для Ізраїлю і не прийнятна".
- Військовий кабінет Ізраїлю одноголосно вирішив продовжити операцію в Рафаху, щоб чинити військовий тиск на ХАМАС. Водночас у Нетаньяну пообіцяли надіслати посередників для вивчення пропозиції бойовиків та можливості досягнення угоди на прийнятних для Ізраїлю умовах.