Ізраїль захопив КПП Рафах у Секторі Гази: чого домагається Тель-Авів

Уночі ЦАХАЛ завдав ударів по цілях ХАМАС у Рафаху на півдні Сектора Гази. Тепер стало відомо, що Ізраїль повністю контролює палестинську сторону цього КПП, який відділяє Сектор Гази від Єгипту.

Важливо зазначити, що це єдиний сухопутний пункт, через який палестинці Гази були пов'язані із зовнішнім світом, оминаючи Ізраїль.

Дивіться також У ТЦК в Кривому Розі раптово помер військовозобов'язаний: що відомо

Ізраїльські танки увійшли до Рафаху

Внаслідок нічних ударів Армія оборони Ізраїлю знищила понад 150 цілей ХАМАС, ліквідувала щонайменше 20 бойовиків і зруйнувала шахти.

Згодом стало відомо, що КПП "Рафах" перебуває під владою Ізраїля, який вона не контролювала з 2005 року.

КПП тепер відрізаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку також захопили ізраїльські військові під час нічного наступу.

ЦАХАЛ у Рафасі / Фото Армія оборони Ізраїлю

Як пише CNN, Ізраїль повідомив США про свої плани евакуювати райони в східній частині Рафаха і провести операцію до телефонної розмови між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася в понеділок.

Зазначається, що Тель-Авів здійснить "дуже обмежену операцію", а не "масштабне вторгнення", як запланував.

За даними Axios, США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю. намагаючись зупинити наступ у Рафасі.

Що відомо про нову хвилю бойових дій на Близькому Сході