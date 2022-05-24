Рахівниця війни: скільки окупантів ЗСУ відправили "на фарш" за три місяці великого вторгнення

За наявною інформацією, санітарні втрати російських окупантів станом на ранок 24 травня 2022 року перевищили 55,5 тисяч осіб. Безповоротні санітарні втрати (загиблі), за даними Генштабу ЗСУ, перевищили 29 350 осіб.

До 100 тисяч – ще зовсім трохи

Згідно з оцінкою смертності в лікувальних закладах, вони становили приблизно 30 тисяч осіб. Таким чином, сумарні втрати російських окупаційних військ за три місяці повномасштабної війни в Україні перевищили 85,5 тисяч осіб.

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Куди везуть "нашинкованих" окупантів

Фактично за три місяці повномасштабної війни російський окупаційний контингент втратив в Україні вбитими, пораненими та полоненими понад 47% від свого первинного складу.

Ситуація у лікувальних закладах країни-окупанта залишається стабільно важкою. У зв'язку зі зниженням інтенсивності боїв на південному плацдармі навантаження на лікувальні заклади тимчасово окупованих територій, зокрема півострова Крим, знизилося.

Важка обстановка в лікувальних установах тимчасово окупованих територій Донбасу, особливо Донецької та Луганської області. Низька якість медичного обслуговування та нестача медикаментів призводить до високої смертності серед поранених.

Цікаво Росіяни, готуйтеся рахувати труни

На території Росії основна маса поранених зараз перебуває в польових шпиталях, добова пропускна здатність яких дозволяє це здійснювати.

До лікарень і шпиталів намагаються відправляти переважно важких, щоб мінімізувати присутність поранених солдатів у містах.

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