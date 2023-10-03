Ймовірне випробування Росією ракети з ядерним двигуном: у ГУР пояснили, чи варто турбуватися

У Росії, ймовірно, готуються до випробувань ракети з ядерним двигуном під назвою "Буревісник". У розвідці припускають, що це може бути черговою демонстрацією, яка орієнтована на російське населення.

Про це в інтерв'ю заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що можливе випробування "Буревісника" ще не означає введення в експлуатацію.

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Україна стежить за можливими випробуваннями у Росії

Юсов прокоментував інформацію про можливе випробування в Росії ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Він підкреслив, що формулювання "готується до випробувань" – дуже містке, адже в країні-агресорці регулярно до них готуються. За словами Юсова, більша частина російських випробувань є підготовкою до наступних. Втім, дуже часто вони або не відбуваються, або проходять з порушеннями.

Все це у комплексі не дозволяє ввести озброєння, яке випробовують окупанти, в експлуатацію. Разом з тим, Україна разом з партнерами відстежує подібні дії Росії.

Самі собою випробування, звичайно, мають демонстраційний характер, орієнтовані як на внутрішню аудиторію (для того, щоб підтримати градус ненависті, зомбування серед власного населення), так і на зовнішню аудиторію – тих, хто досі може реагувати на якийсь російський шантаж і російські погрози у світі,

– заявив Юсов в інтерв'ю.

Що відомо про "Буревісник" 9М730 "Буревісник" – це російська крилата ракета з ядерною силовою установкою. Вперше про її існування повідомив Владімір Путін 1 березня 2018 року. Як заявив тоді російський президент, ця ракета буцімто "матиме практично необмежений радіус дії", адже за рахунок ядерного двигуна здатна рухатися з надзвуковою швидкістю й нібито оминає усі системи ППО. Розвідка США зафіксувала, що перші випробування могли відбутися у 2016 році. До 2018 року, ймовірно, відбулося щонайменше 12 випробувань. Відносно "вдалими" в розвідці США вважають тестування, які відбулися у листопаді 2017 року. Тоді крилата ракета пробула в повітрі 2 хвилини, після чого – впала у море. До слова, у 2019 році в Архангельську пролунав потужний вибух. Тоді, ймовірно, Росія також могла проводити випробування ракети.

У NYT заявили про можливі нові випробування

Видання The New York Times 2 жовтня опублікувало докази того, що Росія може готуватися до випробувань ракети "Буревісник". Зокрема, про це свідчать нові супутникові знімки з аеродрому Рогачево, що в Архангельській області.

На нових знімках від 20 вересня 2023 року зафіксовано безліч транспортних засобів. Особливу увагу на знімках привертає вантажівка з величезним причепом, у який теоретично можна перевезти "Буревісник". Також на аеродром прибули співробітники "Росатома".

Крім супутникових знімків про підготовку до випробувань може свідчити повідомлення про "тимчасову небезпечну зону" над Баренцевим морем. "Обмеження" діятимуть до 6 жовтня 2023 року. Варто зазначити, що таке ж "повідомлення" у Росії публікували перед випробуваннями "Буревісника" у 2019 році.