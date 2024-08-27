Нові виклики для Росії: по яких цілях зможе працювати дрон-ракета "Паляниця"

Україна розробила власну ракету-дрон "Паляниця". Поки деталей щодо цієї зброї мало, але вже є припущення, по яких цілях вона працюватиме.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що, найімовірніше, тут йдеться про безпілотник з невеликою боєголовкою, який здатний швидше летіти, ніж дрон літакового типу.

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Які цілі зможе уразити "Паляниця"

Як наголосив Шарп, навіть невеликої боєголовки буде достатньо для ураження не сильно укріплених цілей. Йдеться про склади боєприпасів, ворожі літаки на злітних смугах та в ангарах тощо.

Попри це, наразі є багато питань, на яких немає відповідей. Для точної оцінки важливо розуміти, наскільки масовим є виробництво ракети-дрона "Паляниця". Також наскільки ця зброя точна; чи може протидіяти засобам РЕБ; які є системи наведення. Зрозуміло, що ніхто цього повідомляти не буде. Це – секретна інформація.

Цікава розробка. Але це не означає, що Росія не має засобів протидії. Є системи ППО, є укриття. Але ця зброя змусить їх зіштовхнутися з новими викликами,

– підкреслив Шарп.

Зверніть увагу! Все, що відомо про ракету-дрон "Паляниця" – читайте в матеріалі 24 Каналу.