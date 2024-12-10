Надихнулися марсоходами: інтерв'ю з "Флешем" про унікальну українську зброю

Українські фахівці зі зброї випереджають багато світових рішень, оскільки змушені розробляти її фактично на полігоні, де постійно літають ракети і дрони. Спочатку Україна вразила розробкою морських дронів, а потім презентувала новітню ракету-дрон.

Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський презентував українську ракету-дрон "Пекло". Експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у розмові з 24 Каналом поділився можливостями ракети-дрона "Пекло" та проривним рішенням щодо морських дронів.

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Про атаки по російських НПЗ

Росія продовжує бити по нашій критичній інфраструктурі. Натомість українські Сили оборони теж атакують нафтобази в Росії. За даними ГУР, третина російських НПЗ пошкоджена або уражена. Які це має наслідки для військового потенціалу росіян та як сильно виснажує резерви ворога?

Насамперед ціллю наших атак є не тільки вогневе ураження та збитки, а зокрема й психологічний вплив на жителів Росії, адже у такий спосіб ми переносимо війну на територію противника. Усі жителі Росії, для яких війна десь далеко, можуть на собі відчути, що таке війна, як жити в Україні, коли тут люди перебувають практично під безконечними обстрілами.

Звісно, обстріли нафтопереробних заводів мають матеріальні збитки, тому що це паралізує виробництво палива у великій частині Росії та впливає на постачання цього палива на фронт. У Росії багато нафтопереробних підприємств й багато з них перебувають за межею нашої досяжності.

Ми не говоримо про те, що зможемо повністю закрити постачання палива росіян на так звану "сво", але принаймні можемо на це повпливати. НПЗ – це великі об'єкти, які просто атакувати. На багатьох відео видно, що ми достатньо точно їх атакуємо саме в тих місцях, які є найбільш вразливі і які потім важко відновлювати.

Що відомо про нову ракету-дрон "Пекло"

У день Збройних Сил України Укроборонпром презентував ракету-дрон "Пекло". Вже відомо, що вона може летіти зі швидкістю 700 кілометрів на годину, а максимальна відстань польоту складає понад 700 кілометрів. Чи можете розповісти подробиці цієї розробки, якщо вони вам відомі? У чому її особливість та якої шкоди вона може завдати росіянам?

Це дуже цікавий сегмент, який ми називаємо "дрон-ракета". Ми вже раніше використовували подібні рішення в наших реактивних БпЛА. "Пекло" – це майже такий самий реактивний БпЛА, але він оптимізований для більш дальніх польотів й для перенесення важчих бойових частин.

Новий дрон-ракета "Пекло" за принципом роботи збігається з попереднім таким же виробом під назвою "Паляниця", який працює за таким самим принципом. Це безпілотний літальний апарат з реактивним двигуном, який має всередині систему наведення.

Ми не афішуємо й не називаємо ці системи наведення, тому що ці системи якраз є тою унікальною частиною ураження, як в класичних крилатих ракетах, наприклад, тієї ж Росії, так і в цих ракетах. Тому що літати з великою швидкістю та нести бойову частину – це лише частина завдання. Головне завдання – точно влучити в цілі, які обираються.

Максимальна швидкість досягає 700 кілометрів на годину. Насправді я думаю, що вона трохи менша – близько 500 кілометрів на годину. Дальність польоту теж 500 – 700 кілометрів. У такий спосіб ми отримали БпЛА, який фактично замінює крилату ракету. Можна сказати, що ми розробили спрощений замінник, чи аналог крилатої ракети, яким зможемо атакувати противника.

"Пекло" відрізняється від класичного ударного БпЛА швидкістю. Швидкість такого типу реактивного снаряда достатньо висока. Мобільно-вогневі групи противника не можуть відпрацювати по таких цілях засобами вогневого ураження, оскільки вони достатньо швидко летять. Відповідно, частина російської ППО теж не зможе відреагувати адекватно на це озброєння у випадку великої кількості одночасного використання. Ми підвищуємо шанси атакувати об'єкти, які нам потрібні.



Ракета-дрон "Пекло" / Укрінформ

Росіяни у паніці закривають Москву залишками ППО

Які об'єкти в Росії можуть бути нам особливо цікавими й цінними? Цікаво, чи переноситимуть росіяни свої військові склади, бази від нашого кордону, якщо дальність цієї ракети-дрона понад 500 кілометрів?

Подібні дії двосторонні, тобто Росія почала раніше використовувати "Шахеди". Зараз у нас є велика кількість далекобійних ударних БпЛА різного принципу дій, зокрема й подібні реактивні системи. Україна дійсно може робити комбіновані атаки – завдавати ударів одночасно й класичними БпЛА, й БпЛА реактивного типу, наприклад, ракетою-дроном "Пекло".

Що відрізняє нас від Росії у цьому плану? Насамперед у нас більше досвіду у мобільних військових груп й загалом великий досвід роботи з такими системами, тому що Росія тільки з початком нашої активності починає отримувати цей бойовий досвід.

На території Росії значно більше об'єктів критичної та військової інфраструктури, які ми можемо атакувати. Це виробництва, нафтопереробні заводи, військові частини, склади тощо. Тому ми розуміємо, що технічно й організаційно прикрити всі об'єкти на їхній території у найкоротші терміни – нереально. ППО та РЕБ на все не вистачає. Зараз росіяни у паніці закривають залишки Московської області, Підмосков'я та Москви для того, аби ми не могли туди долітати.

Я думаю, що люди бачать по статистиці, що стало значно менше публічної інформації про ураження об'єктів у Москві та Підмосков'ї. Це дійсно складніше, але об'єктів по території Росії достатньо для ведення асиметричної війни у відповідь на атаку наших систем, зокрема енергетичних.

СБУ провела унікальну операцію з морськими дронами

СБУ показала операцію у Криму з використанням морських дронів. У Керченській протоці Sea Baby вступили у бій з російськими вертольотами та патрульними катерами. Ворог зазнав значних втрат й в особовому складі, й техніка потребує ремонту. У чому секрет морських дронів, адже поки що Росія немає чого протиставити їм?

Безпілотні апарати та системи завжди асоціювалися з тим, що літає. Окрім цього, є наземні безпілотники, які їздять, а також є річкові та морські БпЛА. Тут специфіка зовсім інша, оскільки цими дронами керують по стабільному каналу супутникової системи управління, зокрема Starlink. Завдяки цьому ми можемо точково й ефективно вибирати цілі та уражати їх.

Мене вразило більше навіть не те, що на дрон був встановлений кулемет, а те, що ми показали, що цей малий плавучий катер ще й запускає FPV-дрони перед тим, як атакувати цілі. Тобто він має на собі FPV-дрон, який може паралельно провести розвідку об'єкта та завдати удар. Це дійсно прорив.

Ми говоримо про те, що відбувається повна аналогія, наприклад, з повітряними системами, коли існують летючі кораблі-матки – крилаті БпЛА. Такі проєкти є і в нас, й в противника. Безпілотник летить далеко за лінію фронту й несе на собі ще кілька маленьких FPV-дронів, які скидає з-під крил.

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Напевно ті, хто реалізували цю ідею на катерах, надихнулися марсоходами, які зараз роблять місію на Марсі. У них теж всередині є маленький безпілотний апарат, який підіймається та автономно робить розвідку. Ми показуємо розвиток наших технологій і те, що ми не стоїмо на місці.

Те, що на катерах стоять системи кулеметів – це теж показник, що ми модернізуємося і працюємо у цьому напрямку. Україна показує усьому світу, що має у цьому потенціал. Наші розробники випереджають навіть багато світових рішень у цьому, адже ми, на жаль, усією країною фактично третій рік живемо на полігоні, де літають крилаті ракети, "Шахеди". Водночас українці розробляють одні з найперспективніших військових розробок.

Те, що ми, наприклад, з катерів будемо збивати літаки, це десь з області фантастики, але патрульні катери ми зможемо дуже легко атакувати. Особливо якщо це якісь надувні штурмові човни, або вертольоти, які летять низько, намагаючися розстріляти наші малі катери. У перспективі на малі катери можна ставити системи ПЗРК, які активуватимуться й працюватимуть по повітряних суднах. Ми просто показали тренд, над яким рухаємося. Тобто ми інвестуємо час, силу й засоби у розробку безпілотних систем усіх категорій.

Наскільки росіяни вчаться на нашому прикладі й намагаються ті ж розробки запроваджувати у себе? Чи вони все ж таки не встигають?

Українці швидше придумують, більш креативні, а наш противник, на жаль, має потенціал швидше масштабувати. Завдяки тому, що у росіян більший людський ресурс, більше підприємств й більше фінансів.

Ми вже неодноразово бачили, як якісь винаходи у нас з'являються швидко, а противник їх оперативно масштабує. Наприклад, з малими морськими катерами. Росіяни також їх роблять, намагалися атакувати мости в Одеській області, берегові об'єкти. Вони теж у цьому напрямку працюють.

Чи є загроза для ЗСУ від систем Starshield і Starlink Ілона Маска

Space X та Пентагон погодилися надати Україні більш розширений доступ до Starlink-2500. Термінали, які є в Україні, під'єднають до секретного каналу, який значно важче зламати. Ці послуги почнуть надавати наступного року. Наскільки це нас посилить, адже ми звикли до того, що на Ілона Маска не варто розраховувати через його невизначену позицію та прихильність до Владіміра Путіна. Чи це все ж таки Пентагон з ним домовився?

Йдеться про підключення до військової системи Space X під назвою Starshield. Україна вже має близько 500 терміналів, які працюють по цьому проєкту. Додасться ще 2500 терміналів. Можу сказати, що це радикально не вплине на всю ситуацію.

Будь-який спеціаліст, який працює зі Starlink, розуміє, що ми можемо підійняти VPN-тунель, зашифрувати його й передавати інформацію безпечно для нас. Тобто наша військова система комунікації та передачі інформації побудована так, що в кожному великому підрозділі є обладнання, яке робить шифрування надійними ключами. Усе це добре організовано, тому ми можемо використовувати абсолютно будь-які канали, зокрема відкриті, для передачі організації військових шифрованих каналів.

Можливо, ця технологія містить якусь більш просунуту роботу щодо РЕБ, але я про це сказати не можу й публічно цю інформацію ніде не зустрічав. Росіяни намагалися давити своїми системами РЕБ на Starlink на Харківському напрямку, частково на Запорізькому. Тобто супутник Starlink пролітає над нами зверху, і якщо знизу на нього світити РЕБ, то він, умовно кажучи, "оглухне" й не зможе приймати термінали, які розташовані поруч. Це такий примітивний, класичний метод РЕБ.

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Мабуть, росіяни з радістю б "задавили" всі супутники, але вони не можуть це зробити тільки тому, що супутників дуже багато. Одночасно на ділянці неба перебувають сотні супутників. Якби їх було менше, то росіяни б задавили. У Росії є спеціалізований комплекс, який називається "Тірада-2". Коли супутників мало, то вони можуть їх подавити.

Starlink виявилися для росіян складнішим завданням. Вони намагалися подавити GPS всередині Starlink, адже всередині них стоїть GPS, який допомагає Starlink знаходити супутники, синхронізувати канали передачі даних. Тобто росіяни й на це намагалися негативно впливати. Це приводить до зниження швидкості Starlink тощо.

Ця невидима радіоелектронна боротьба постійно йде. Росіянам не подобається, що Україна має Starlink, адже завдяки їм ми фактично обходимо росіян на 90% в темі безпілотних літальних систем і їхніх активностей. Тому що можемо майже від кожного пілота передавати відеоканали, від наших розвідників, бомберів, між штабами та підрозділами. Все це побудовано на Starlink.

Для нас це такий Божий подарунок, що перед початком повномасштабного вторгнення з'явилася така технологія. Без неї було б дуже складно. Як ви знаєте, росіяни теж частково зараз використовують технологію Starlink у себе в армії.

Чому на фронті переробляють дрони від держави

У жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що держава передала на фронт мільйон дронів. Наскільки вони ефективні? Скільки потрібно РЕБ, аби всі вони влучали в ціль і виконували своє завдання?

Коли говоримо про велику кількість дронів, насамперед мовиться про FPV – маленькі дрони 7 – 8 дюймів, які літають на фронті й несуть вогневе ураження нашому противнику. Саме в цьому сегменті важлива кількість, бо ми намагаємося досягти паритету з Росією, яка теж нарощує кількість вироблених FPV-дронів. Вони, як і раніше, випереджають нас у виробництві FPV.

У нас різна боротьба. Ми випереджаємо їх в технологіях наших бомберів, таких як "Баба Яга". Росіяни так їх називають і бояться як вогню. Знищуємо їхні позиції методом скиду. Ми випереджаємо їх у дистанційному мінуванні, коли міни розкидаються з дронів. Зараз у нас паритет в "діп страйках", але FPV наразі, мабуть, росіяни трохи більше виробляють. Це не такий великий розрив, як було рік – півтора тому, коли вони мали більше у 3 – 7 разів.

Справді маємо проблему, що дрони, які виготовляються на замовлення держави, потрібно переробляти нашим хлопцям на фронті. Чому? Такі контракти дуже довгострокові. Державна ціна формується чітко, все відбувається за тендерами.

Виробник в момент виробництва не може взяти доробити й сказати, мовляв, "ось це змінилося, тепер ціна буде на 10 доларів більша, тому що потрібно поставити дорожчий модуль". Це проблематично. Коли контрактується велика партія, дрони поступають на фронт, нашим хлопцям доводиться їх переробляти. Про це розповідає "Мадяр" (командир батальйону "Птахи Мадяра" – 24 Канал), а також інші групи.

Сподіваюся, у майбутньому зможемо якось це вирішити. Можливо, замовляти дрони меншими партіями. Хоча, звісно, це призведе до збільшення ціни. Усі розуміють: чим менша партія, тим більша ціна. Але краще мати 2 хороші дрони, ніж 10 дронів, які нікуди не влучать.

Скільки дронів в місяць виробляє Росія

Тільки за жовтень росіяни випустили по Україні 1908 "Шахедів", що становить близько 62 дронів на день. У виданні Wall Street Journal кажуть, що це в 4 рази вищі цифри, ніж восени 2023 року, тобто вони нарощують виробництво. Скільки ж тоді виробляють щомісяця?

Якби Росія наростила у 3 – 4 рази кількість ударних "Шахедів", ми б усією країною це все відчули через удари по об'єктах, вибухи тощо. Продовжуємо фіксувати, на жаль, що "Шахеди" потрапляють в будинки, гинуть люди. Однак збільшення у 3 – 4 рази не бачимо. Це якраз підтверджує, що серед великої кількості БпЛА, які нас атакують, переважною частиною є дрони-обманки. Вони не мають заряду й направлені на відвертання уваги засобів ППО, зокрема хлопців з наших мобільних вогневих груп.

Мовиться про безпілотник "Гербера". Він має плюс-мінус схожий вигляд з "Шахедом", але з іншим двигуном і виготовлений бюджетно. Він не має жодних засобів захисту систем навігації. Це БпЛА-пародія, зроблений з картону. У них навіть немає пластикового паливного бака, всередині звичайний поліетиленовий пакет з паливом.

Нам важко відрізнити справжній "Шахед" від такої копії-приманки. Росіяни спеціально ставлять всередині пластикову кулю, яка з однієї сторони покритий фольгою. Це називається лінза Люнеберга. Вона зроблена для того, щоб ППО бачила маленький БпЛА розміром з "Шахед" і не могла відрізнити його.



Росія наротила виробництво "Шахедів" / Getty Images, ілюстративне фото

Так, можна спробувати по швидкості визначати. Утім, нашим хлопцям з мобільних вогневих груп, які в темноті прожектором вишукують в небі БпЛА, одразу важко зрозуміти, де летить справжній "Шахед", а де – обманка. Тому вони атакують, витрачають боєприпаси.

Росіяни, як виробляли близько 500 одиниць в місяць, так і виробляють. Зараз дійсно трохи збільшили виробництво, наприклад, до 800 одиниць на місяць. Однак, це не так суттєво, як могло б бути. Вони діють згідно зі своїми прогнозами.

Також у нас є інформація, що на збільшення кількості ударних БпЛА впливають ще деякі постачання напряму з Ірану. У Росію прилітають вантажні борти, які можуть довозити кілька сотень "Шахедів" з іранських заводів. З огляду на уламки, бачимо, що трапляються абсолютно різні модифікації "Шахедів", зокрема, можливо, іранські. Наші глядачі й читачі повинні звернути увагу, що не просто так у звітах ЗСУ стоїть відмітка БпЛА, тому що туди входять як бойові "Шахеди", так і обманки, які не несуть бойову частину.

Як протидіяти російським безпілотникам

Як же тоді протидіяти безпілотникам без боєзарядів? Які є ефективні методи?

Як і раніше, тут ми нічого не змінюємо. У нас працюють 3 складники: РЕБ, ППО і мобільні вогневі групи, які їх збивають. Нічого нового ніхто не придумав, це все відпрацьоване по всій території.

Єдине, що можемо сказати, ці дешеві БпЛА не мають захисту систем навігації як у "Шахедів". Це дорогі рішення, там стоять спеціальні антени, які борються з РЕБ. Водночас у БпЛА-обманках стоїть буквально одна плата. Вони дуже дешеві й прості.

На такі БпЛА дуже добре відповідає наш РЕБ, система "Покрова", яка захищає територію України від впливу безпілотників та ракет. Ми достатньо добре вміємо їх відводити в сторону. Про це свідчать повідомлення на кшталт "БпЛА відлітають в Молдову, Румунію чи Білорусь". Вони втрачають сигнал і летять в сусідні країни.

Нам потрібна така розробка? Чи наші військові вже почали працювати над тим, щоб теж виробляти такі обманки?

Так, нам потрібна така розробка. Але держава ставить у пріоритет бойові "діп страйки", які дійсно завдають шкоди й вогневого ураження. Це наш контрзахід на атаки балістикою та крилатими ракетами. Ми не повинні брати дозвіл у Заходу на використання того, що виробляємо у себе. Ні, ми беремо українські ударні БпЛА й завдаємо вогневого ураження нашому противнику.

Відповідно, говорячи про бюджетні гроші, і те, що зараз виділяється – на це йде пріоритет. Якби хтось взяв на себе серійне розроблення таких дешевих БпЛА, це було б чудово. У Росії безпілотники "Гербера" виробляють фактично студенти. В економічній зоні "Алабуга", поряд з заводом, де виготовляють "Шахеди", є підрозділ, який себе ідентифікує як "сталінські соколи".

Це молодь, туди залучені хлопці з місцевого політехнічного інституту. Їм дали карт-бланш від Росії на вироблення цих БпЛА, вони не вимагають жодного професіоналізму. Корпус з клею, картону, фанери, простий двигун, одна плата в управлінні й усе. Вони на потоці їх виробляють. Якби наша держава теж могла заохочувати молодих, тямущих хлопців-розробників, які могли б впроваджувати дешеві рішення й допомогти в цьому, це було б просто чудово.