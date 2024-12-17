Нова ракета "Пекло" дасть ЗСУ суттєву перевагу за однієї умови

Україна запустила серійне виробництво та вже створила 100 нових ракет-дронів "Пекло". Однак перевагу українським військовим на полі бою буде надавати зовсім не кількість озброєння.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що нашій країні потрібно вдосконалювати якість зброї власного виробництва. На лінії фронту ЗСУ потрібні боєприпаси, ракети та захист з повітря.

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За якої умови нова ракета дасть перевагу ЗСУ

Військовий експерт зазначив, що росіяни будуть порівнювати можливості України та свої. Якщо окупанти зрозуміють, що не можуть протистояти українській вдосконаленій зброї, не зможуть розпочати чергову війну.

Тому перевага, за законом філософії, буде тоді, коли кількість переросте в якість. Над цим потрібно важко працювати,

– наголосив Романенко.

Він підкреслив, що Україні варто було від початку повномасштабного вторгнення перевести економіку на військові рейки.

Зверніть увагу! Ракета-дрон "Пекло" постала з ідеї вдосконалити безпілотники-камікадзе. Нова зброя займатиме нішу далекобійних дронів, але наявність реактивного двигуна й більш розвинутої системи наведення дає їй право називатись ракетою. Ракета-дрон "Пекло" може летіти зі швидкістю до 700 кілометрів на годину.

Водночас наша країна не матиме якоїсь зброї надзвичайної сили та потужності. Навіть наявність ядерної зброї, на прикладі Ізраїлю, не застрахує Україну від війни.

Україні потрібен різний спектр озброєння. Особливу увагу потрібно приділити боєприпасам, які сильно впливають на ситуацію на полі бою, адже артилерія вражає 8 з 10 ворожих цілей.

Важливою також є перевага у повітрі. Літаки F-16, які Україна вже отримала від партнерів, мають не лише збивати повітряні цілі, а й здійснювати підтримку сухопутних операцій з неба.

Ми зараз розвиваємось. В нас є виробництво ударних дронів, ракет-дронів ("Пекло" – 24 Канал). Думаю, на наступний рік, за ракетною програмою, ми розвинемо і ракетні комплекси,

– додав військовий експерт.