Росія розробила нову дешеву крилату ракету "Філін": чим вона загрожує Україні

Росія робить ставку на дешеві крилаті ракети. Нещодавно були повідомлення, що ворог застосував проти України ракету "Філін".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, еволюція нових російських дронів і ракет почалася з іранських Shahed-136, які в Росії отримали назву "Герань-2". Надалі ворог намагався підвищити їхню швидкість та інтелектуальні спроможності, що призвело до появи модифікацій "Герань-3", "Герань-4" та дроно-ракети "Герань-5".

Що відомо про нову ракету "Філін"?

Нова розробка "Філін" вже має стрілоподібне крило та покращену аеродинаміку. За заявами росіян, вона здатна розганятися до 800 км/год.

На великих висотах близько 6 000 метрів вже фіксувалася ціль, яка йшла зі швидкістю майже 1000 км/год. Це свідчить про рух у трансзвуковій зоні, і це могла бути або ракета типу "Філін" або "Герань-5",

– зазначив Криволап.

Експерт наголошує, що головна мета Росії – створити масову і дешеву крилату ракету, аби виснажувати українську систему ППО та змушувати витрачати дорожчі зенітні ракети.

Криволап розповів про нову російську крилату ракету: дивіться відео 24 Каналу

Як Україна протидіятиме загрозі?

За словами Криволапа, відповіддю України має бути не лише використання дорогих авіаційних ракет із літаків F-16 чи Mirage, а й створення власних дешевших засобів ураження.

Скоріш за все, у нас з'являться нові розробки, нові дешевші ракети, які будуть займатися збиттям таких цілей з землі за допомогою зенітних ракетних комплексів. Окрім того, необхідно балістикою нищити самі точки пуску та дронопорти ворога,

– підкреслив експерт.

Додамо, експерти Defense Express пояснили, чим небезпечна нова ракета "Філін". Головна проблема тут полягає у високій швидкості польоту. Вона розганяється до 800 кілометрів за годину та б'є на відстань у 1200 кілометрів.