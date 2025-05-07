Білоруське підприємство – законна ціль: компонент російської Х-101 виготовляють у Мінську

У Мінську виготовляють мікросхеми для систем керування російських крилатих ракет. Таке підприємство – законна військова ціль для України.

Про це розповідає 24 Канал. Виробництво ключових компонентів до російських крилатих ракет Х-101 частково локалізоване в Білорусі.

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Зокрема, йдеться про мікросхеми до висотомірів, які виготовляє білоруське ВАТ "Інтеграл" – саме ці чипи встановлюють на ракети, якими Росія атакує Україну.

У розслідуванні, яке базується на внутрішніх документах компанії "ТРВ-инжениринг", йдеться, що вона координує закупівлю всіх необхідних деталей для російського виробника висотомірів – УПКБ "Деталь".

А вже висотоміри – це критичний елемент керування польотом ракети Х-101. Вони дозволяють боєприпасу обходити рельєф, перешкоди та системи ППО.

Мікросхеми з Мінська офіційно постачаються саме для потреб ракети Х-101. Це означає, що Білорусь прямо причетна до ударів по Україні, а підприємство в Мінську – де-факто легітимна військова ціль.

Попри те, що частину імпортних компонентів Росія замінила, агресор досі залежить від продукції із Заходу, зокрема – через третіх постачальників або контрабанду. У випадку з висотомірами – від білоруської продукції.

Важливо, що вихід з ладу навіть одного підприємства, яке виготовляє такі деталі, може критично вдарити по всій лінії виробництва крилатих ракет, включно з Х-101 і модернізованими версіями.