Думали, що НЛО: у Волгоградські області, імовірно, впала ракета Х-101

У селі Великий Морець, що у Волгоградській області Росії, знайшли ракету Х-101. Інформаційні ресурси ворога писали про невідомий літальний об'єкт (НЛО).

У понеділок, 8 січня, телеграм-канали окупантів поширили новину по те, що на залізничному переїзді було знайдено ціль, – інформує 24 Канал. Ймовірно, вона летіла в Україну.

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Що це було: ракета чи НЛО

Ворожі інформаційні джерела спершу писали про те, що насправді "було знайдено сріблястий НЛО", однак згодом оновили інформацію.

Цікаво, що знайшли зброю випадково, коли залізничники Еланського району поїхали розчищати залізничий шлях, який записав сніг.

Працівники залізничної дороги їздили чистити переїзд, що розташований навпроти села Великий Морець. Вони виявили там у полі ракету, що впала. Прохання – повідомити про це відповідні органи. А то якийсь сміливець полізе її розбирати, і, не дай Боже, вибухне,

– повідомив автор світлини ракети, що впала.



У Волгоградській області знайшли ракету Х-101 / Фото з телеграм-каналів

Схоже, що рівень заперечення агресії проти України вийшов на новий рівень: деяким громадянам Росії легше повірити в інопланетян аніж визнати, що їхня держава обстрілює старими крилатими цілями мирне населення України.

Залізнична дорога в районі села Великий Морець: дивіться на карті від Google maps

Атака на Україну

8 січня ворог завдав масованого удару по Україні, випустивши цілі різних типів. Зокрема, ракети Х-101. За словами речника Юрія Ігната вдалось збити 18 з 24 таких цілей (Х-101).

Водночас Росія загалом застосувала 59 ракет та дронів. З-поміж них: 7 ракет С-300/400, 4 аеробалістичні ракети "Кинджал", 8 крилатих ракет Х-22, а також 6 балістичних "Іскандер-М" і 2 керовані авіаційні ракети Х-31П.

Додамо, що близько 6:10 українські військові попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Постраждали декілька регіонів України, зокрема Кривий Ріг, Новомосковськ, Харків, Зміїв, Запоріжжя та Хмельниччина.

Цивільні об'єкти, такі як торгові центри, житлові будинки та інша інфраструктура, були пошкоджені або знищені. На місця подій виїхали медики та рятувальники, аби допомогти людям.

Інформацію про виявлення цього об'єкта, зокрема, підтвердила голова села Великий Морець.