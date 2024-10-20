Росія обстріляла Україну ракетою Х-69 з новою бойовою частиною: її збила ППО, – Defense Express

Російська армія використала для одного з останніх обстрілів України ракету Х-69 з новою бойовою частиною. Цю повітряну ціль вдалося збити нашій протиповітряній обороні.

Про це пише видання Defense Express. У цій ракеті Х-69 була касетна бойова частина.

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Що відомо про ракету Х-69 з новою бойовою частиною

Фото з новою бойовою частиною російської ракети Х-69 була опублікована у телеграм-каналі "Полковник ГШ". Там зазначено, що ця ракета містить касетну бойову частину з металевими кульками. За словами автора каналу, це перший зафіксований випадок використання ракети Х-69 з такою бойовою частиною.

У дописі також наголошується, що у разі виявлення таких кульок потрібно викликати підрозділи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх.



Який вигляд має нова бойова частина російської ракети Х-69 / Фото з телеграм-каналу "Полковник ГШ"

Цю російську ракету Х-69 з новою бойовою частиною збили Сили протиповітряної оборони під час атаки 19 жовтня. Відповідно до звіту Повітряних сил ЗСУ, тоді ворог атакував нашу державу 6 ракетами типу Х-59/X-69, з них було збито чотири одиниці.

У виданні Defense Express зауважили, що ракета Х-69 є розробкою машинобудівного конструкторського бюро "Радуга". Вперше вона була офіційно продемонстрована на російському форумі "Армія" у серпні 2022 року, а для ударів по Україні росіяни вперше використали її під час масованої атаки 7 лютого 2024 року.

Ця ракета використовується для ударів з винищувачів Су-57. У травні 2024 року у ГУР МО розповіли, що Росія здатна виробляти 1 – 3 одиниці ракет Х-69 на місяць, а загальний запас із таких ракет становить 45 одиниць.