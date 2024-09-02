У ВМС відповіли, звідки є ризики пуску російських "Калібрів"

З початку повномасштабної війни проти України російська армія загалом застосовувала ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного та Азовського морів. Однак окупанти можуть також розмістити свої ракетоносії й в інших морях.

Одним із таких потенційних варіантів є Каспійське море. Про це в етері телемаратону розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Плетенчук зазначив, що ситуація з загрозою можливої атаки "Калібрами" з боку російської армії не змінюється. Капітан зауважив, що, в принципі, акваторія того самого Каспію не застосовується для пуску крилатих ракет типу "Калібр", але суто технічного така можливість є.

Звісно, що ефективність буде ще нижча, ніж, якщо використовувати для цього Чорне море. Але відкидати таку можливість наразі теж не варто,

– сказав речник ВМС.

Варто зазначити, що у Військово-Морських Силах ЗСУ повідомляли, що, станом на 06:00 2 вересня, в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії відсутні. Водночас у Середземному морі наявні 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет.

До слова, під час ранкової атаки Києва 2 вересня російські загарбники не використовували ракети типу "Калібр". Дмитро Плетенчук наголосив, що це не означає, що ворог відмовився від практики застосування цих ракет, а використовує паузи для накопичення ресурсу.