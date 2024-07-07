Досі становлять небезпеку: у ВМС оцінили ефективність "Калібрів" у російських атаках

Російські військові вже довгий час масовано не обстрілюють Україну ракетами морського базування типу "Калібр". Попри це, небезпека уражень від цієї зброї нікуди не зникла.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що по "Калібрах" активно також відпрацьовує наша протиповітряна оборона.

До теми 25 тисяч квадратних кілометрів стали "сірою зоною", – Плетенчук про ситуацію в Чорному морі

Чому росіяни не використовують "Калібри" в ударах масовано

Плетенчук наголосив, що ракетоносії "Калібрів" становлять для нашої держави певну небезпеку. Адже ракетних кораблів ворога в Азово-Чорноморському регіоні вісім одиниць.

Проте назвати їх ефективність високою аж ніяк не можна. Давно не запускали більше ніж чотири ракети за залп. Та й ці "Калібри" наші сили ППО знищують практично всі,

– зазначив речник ВМС.

Він також зауважив, що зараз ворог використовує цей тип ракет під час комбінованих атак, щоб перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Тому Чорноморський флот зараз практично виконує завдання з охорони своїх пунктів базування.

"Після втечі з Севастополя до Новоросійська "сверхдержава" пів року не могла заряджати там ракети. Навчилася це робити принаймні для підводних човнів. Наразі перевіряємо, чи здатні вони завантажувати крилаті ракети на надводні кораблі", – розповів Плетенчук.

Яка ситуація у Росії з виробництвом "Калібрів"

Водночас речник наголосив, що наразі сказати важко, чому ворог не застосовував "Калібри" масовано для ударів по Україні. Адже російський військово-промисловий комплекс постачав "Калібри" у тому ж об'ємі, що й раніше – не надто великому, але й не дуже маленькому.

Хоча, як зазначив Дмитро Плетенчук, в умовах санкційного тиску, з кожним разом для ворога будувати ракети стає важче й важче. Бо компонентів іноземного виробництва у кожному виробі кілька десятків,а дістати їх для росіян зараз – це своєрідний квест.