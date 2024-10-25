Росія атакувала Суми та Конотоп: там є прильоти
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом опинився Конотоп на Сумщині.
Ввечері 25 жовтня Росія атакувала Сумську область. Раніше повідомляли про вибухи там.
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У Конотопі приліт
Росія не перестає атакувати мирні українські міста. Міський голова Артем Семеніхін розповів деталі обстрілу.
Він зазначив, що у Конотопі зафіксовано приліт. Крім цього, загроза зберігається. Росія може повторно атакувати місто.
Ракета з касетною бойовою частиною,
– написав він.
Крім цього, пізніше він повідомив, що у район заходять ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Росія постійно цілить по українських містах. Часто цілями ворога стають саме цивільні об'єкти.
Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.