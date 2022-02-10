Ракета може опинитись не лише на території України, – капітан про загрозу морських навчань Росії

Росія загрожує Україні своїми морськими навчаннями. Країна-окупантка планує стрільби у напрямку території нашої держави.

Довжина закритого полігону складає приблизно 100 морських миль. Це половина або менше можливого радіусу зсування тих ракет, які там розташовані, – "Бастіон" і "Бал". Про це в ефірі 24 каналу розповів капітан першого рангу, ексзаступник начальника штабу Військово-Морських сил України Андрій Риженко.

Зверніть увагу Загроза є, там є зброя, – капітан про можливу російську блокаду у Чорному та Азовському морях

"У випадку нештатної ситуації з ракетою вона може опинитися на території як України, так і навіть сусідньої Румунії, яка є країною НАТО", – наголосив Риженко.

Він пояснив, що відповідний полігон розташований якраз зліва від Кримського півострова.

Риженко: Полігон позбавляє права вільного судноплавства

Капітан розповів і ситуацію щодо Азовського моря. Полігон, який закритий фактично на добу, позбавляє права вільного судноплавства.

Він нагадав, що Міністерство закордонних справ звернулось щодо цього питання до Росії. Вона відповіла, що ніби не бачить там проблем.

"Жодних пояснень, як комерційні судна, які здійснюють морську комерцію (транспортування вантажів), здійснюватимуть вільне судноплавство через ці полігони", – сказав він.

Риженко про загрозу морських навчань Росії: дивіться відео

Концентрація десантних кораблів – безпрецедентна

Така концентрація десантних кораблів, які в Чорному морі, є безпрецедентною. Відповідна кількість, як пояснив капітан, навіть більша за ту, яка була у квітні.

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