У Кропивницькому чули вибухи: Повітряні сили попередили про ракету

Повітряні сили попереджають про небезпеку пізно ввечері 16 грудня. Що відомо - розкаже 24 Канал.

Росія продовжує кошмарити українців одночасними ракетними та дроновими атаками. Перебувайте в укритті, якщо у вашій області тривога!

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Ракетна небезпека увечері 16 грудня

О 23:11 Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу. За чотири хвилини написали, що вона змінила курс і летить на Кропивницький.

"Кропивницький – в укриття!" – таке повідомлення з'явилося о 23:20.

О 23:21 містяни почули вибухи, передали кореспонденти "Суспільного".

О 23:25 повідомили, що ракета припинила існування.

Наразі ракетна небезпека в Запорізькій області, а в інших регіонах мовиться про атаку дронами.



Карта тривог в Україні на 23:50 16 грудня 2023 року