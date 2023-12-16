У Кропивницькому чули вибухи: Повітряні сили попередили про ракету

16 грудня 2023, 23:24
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Повітряні сили попереджають про небезпеку пізно ввечері 16 грудня. Що відомо - розкаже 24 Канал.

Росія продовжує кошмарити українців одночасними ракетними та дроновими атаками. Перебувайте в укритті, якщо у вашій області тривога!

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Ракетна небезпека увечері 16 грудня

О 23:11 Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу. За чотири хвилини написали, що вона змінила курс і летить на Кропивницький.

"Кропивницький – в укриття!" – таке повідомлення з'явилося о 23:20.

О 23:21 містяни почули вибухи, передали кореспонденти "Суспільного".

О 23:25 повідомили, що ракета припинила існування.

Наразі ракетна небезпека в Запорізькій області, а в інших регіонах мовиться про атаку дронами.


Карта тривог в Україні на 23:50 16 грудня 2023 року

Важливо! Ми доповнимо цю новину, щойно з'являться нові деталі. 24 Канал збирає усі деталі про ракетну та дронову атаку увечері суботи 16 грудня. Читайте наш матеріал за лінком і будьте в укритті! 
 
Автор: Ірина Чеботнікова