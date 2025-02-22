У нього проблеми з фізикою: Путін видав чергову маячню про свій "Орешник"
- Путін зробив абсурдні заяви про ракети "Орешник", стверджуючи, що його боєголовки витримують температуру Сонця, яка становить 5 тисяч градусів.
- Експерт Роман Світан зазначив невідповідність цих заяв, вказавши на проблеми Путіна з фізикою.
- Путін вперше згадав про "Орешник" у контексті удару по місту Дніпро 21 листопада 2024 року, стверджуючи, що це була відповідь на дії США.
Російсьий диктатор Владімір Путін озвучив низку абсурдних заяв. Цього разу він вирішив похизуватися своїм "Орешником" і сказав, що його боєголовки нібито витримують температуру Сонця.
Очільник Кремля вирішив нагадати про "Орешник" тоді, коли про нього вже всі забули. Як пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, у заявах диктатора є суттєві невідповідності.
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Путін видав нову маячню
Озвучуючи такі абсурдні заяви, Путін чомусь вирішив промовчати про те, якою все-таки є температура Сонця. Вона становить 5 тисяч градусів. Складно уявити, що може витримати таку температуру ще й під час використання бойових частин. У це дуже складно повірити.
Друге питання полягає в тому, для чого взагалі потрібна така температура. При швидкості руху навіть гіперзвукових ракет розігрів становить, можливо, 2 – 3 тисячі градусів. І це ще треба дивитися конфігурацію бойової частини. Тому в Путіна є проблеми з фізикою,
– наголосив Роман Світан.
Окрім цього, диктатор навряд чи вміє добре рахувати й незрозуміло, чому він пов'язав "Орешник" з температурою Сонця. Можливо, цим він "заразився" від американських політиків і бізнесменів.
Ілон Маск збирається летіти на Марс, а Путін, напевно, на Сонце, щоб перевірити, чи витримає його "Орешник", чи ні. Але, ймовірно, він також не знає, яка відстань до Сонця. Тож без сарказму тут ніяк..,
– додав льотчик-інструктор.
Нагадаємо, вперше про використання "Орешника" по Україні Путін заявив 21 листопада 2024 року. За словами диктатора, окупанти вдарили по місту Дніпро й нібито "успішно атакували військово-промисловий об'єкт”. Він фантазував, що про удар буцімто попередили мирних мешканців і він став відповіддю на дії США.