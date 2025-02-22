У нього проблеми з фізикою: Путін видав чергову маячню про свій "Орешник"

Російсьий диктатор Владімір Путін озвучив низку абсурдних заяв. Цього разу він вирішив похизуватися своїм "Орешником" і сказав, що його боєголовки нібито витримують температуру Сонця.

Очільник Кремля вирішив нагадати про "Орешник" тоді, коли про нього вже всі забули. Як пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, у заявах диктатора є суттєві невідповідності.

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Путін видав нову маячню

Озвучуючи такі абсурдні заяви, Путін чомусь вирішив промовчати про те, якою все-таки є температура Сонця. Вона становить 5 тисяч градусів. Складно уявити, що може витримати таку температуру ще й під час використання бойових частин. У це дуже складно повірити.

Друге питання полягає в тому, для чого взагалі потрібна така температура. При швидкості руху навіть гіперзвукових ракет розігрів становить, можливо, 2 – 3 тисячі градусів. І це ще треба дивитися конфігурацію бойової частини. Тому в Путіна є проблеми з фізикою,

– наголосив Роман Світан.

Окрім цього, диктатор навряд чи вміє добре рахувати й незрозуміло, чому він пов'язав "Орешник" з температурою Сонця. Можливо, цим він "заразився" від американських політиків і бізнесменів.

Ілон Маск збирається летіти на Марс, а Путін, напевно, на Сонце, щоб перевірити, чи витримає його "Орешник", чи ні. Але, ймовірно, він також не знає, яка відстань до Сонця. Тож без сарказму тут ніяк..,

– додав льотчик-інструктор.

Нагадаємо, вперше про використання "Орешника" по Україні Путін заявив 21 листопада 2024 року. За словами диктатора, окупанти вдарили по місту Дніпро й нібито "успішно атакували військово-промисловий об'єкт”. Він фантазував, що про удар буцімто попередили мирних мешканців і він став відповіддю на дії США.