"Настав час його випробувати": Путін заявив, що був глибоко занурений у розробку "Орешника"

Владімір Путін заявив, що був "досить глибоко занурений" у розробку російської балістичної ракети "Орешник". Він також підтримував випробування цього ракетного комплексу в бойових умовах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар кремлівського диктатора російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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Путін вчергове висловився про ракету "Орешник"

Владімір Путін заявив, що "Орешник" став не подією року, а справжньою "історичною подією" в ракетно-космічній галузі. За його словами, нічого подібного ніколи не відбувалося. Президент Росії назвав це частиною своєї роботи.

У Міністерстві оборони були різні точки зору щодо цього. Зрештою, я приєднався до тих, хто вважав, що його: а) потрібно виробляти і дав пряму вказівку це робити, виділити необхідні ресурси, і б) погодився з тими, хто вважав, що настав час його випробувати в бойових умовах,

– сказав російський президент.

Раніше Путін також анонсував серійне виробництво нової ракети "Орешник", яке, за його словами, має розпочатися найближчим часом.

До того ж кремлівський диктатор заявляв, що поява "Орешника" нібито мінімізує необхідність використання ядерної зброї, запевнявши, що відтепер Москві потрібно вдосконалювати не свою ядерну доктрину, а ракету "Орешник".