Скільки ракет типу "Орешник" і "Рубеж" може виробляти Росія на рік: у ГУР назвали число
Російська армія не здатна виготовляти велику кількість ракет типу "Орешник" і "Рубеж" на рік. Окупанти також можуть запускати відповідну зброю з 2 полігонів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Бабель", який отримало відповідну інформацію у відповідь на запит до ГУР МО.
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Які кількість "Орешників" та "Рубежів" може робити Росія за рік
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підкреслили, що Росія може запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів.
Мовиться про 4-й Державний центральний міжвидовий полігон міноборони Росії "Капустин Яр", що в Астраханській області Росії, та 1-й Державний випробувальний космодром "Плесецьк" в Архангельській області.
В українській розвідці також наголосили, що, зважаючи на досвід виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", Росія може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік.
До слова, у виданні The Moscow Times розповіли, що насправді запуск "Орешника" по Україні було лише масштабною пропагандистською кампанією із залякування України та західних держав. Висвітлення цієї атаки в ЗМІ було ретельно сплановано за участю російських офіційних осіб, військовослужбовців, розвідувальних служб і PR-експертів Кремля.
Путін погрожував завдати серії ударів по Україні "Орешником"
- Владімір Путін 28 листопада заявляв, що Генштаб та Міноборони Росії "підбирають цілі" для ударів ракетами "Орешник". За словами російського диктатора, це можуть бути "центри прийняття рішень" у Києві.
- За словами Путіна, в Росії буцімто є декілька "Орешників", які готові до застосування. Глава Кремля також казав, що Росія буцімто розпочала серійне виробництво "Орешника".
- Варто зазначити, що російська армія била ракетою, яку характеризує як "Орешник", по Україні лише один раз. Це був обстріл Дніпра 21 листопада. Відтоді було кілька повітряних тривог пов'язаних з небезпекою запуску міжконтинентальної або балістичної ракети середньої дальності.
- Саме того ж дня Путін заявив, що це була ракета типу "Орешник", яку запустили по Україні у межах експерименту. За словами російського диктатора, метою удару був військово-промисловий об'єкт у Дніпрі, і ціль була "успішно уражена".