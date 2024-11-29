Це велика проблема: чому Путін так відверто панікує та погрожує

Російський диктатор Владімір Путін зараз перебуває в істериці. Його погрози "аналоговнетним Орешником" не просто так почалися саме зараз.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Путін зараз панікує. Про це свідчать його останні заяви про те, якою грізною є ракета "Орешник".

До теми Reuters зазирнув всередину так званої ракети "Орешник": що не так із вихваляннями Путіна

Путін боїться

Як вважає Світан, між Кремлем та Білим домом цілком могла бути певна неформальна домовленість щодо зони ведення бойових дій. Путін собі визначив, що це будуть винятково окуповані території України. Головний принцип – якнайдалі від Москви. Тому він не реагував на регулярні удари західними ракетами по тому ж тимчасово окупованому Криму.

Зараз ситуація змінюється. Далекобійні західні ракети вже працюють на території Росії. Насправді вони не так далеко від Москви, як може здаватися.

Ми змінили "архітектуру" фронту і тепер працюємо ближче до Москви. Туди відстань – 500 кілометрів. А ATACMS вже летять на 300 кілометрів. Оце для Путіна проблема. Як тільки буде змога вдарити на 500 кілометрів, так одразу буде удар по Москві. І Путін нічого не зробить у відповідь,

– сказав Світан.

Російський диктатор зараз перебуває в істериці. Він знову розповідає про "аналоговнетний Орешник". В цьому контексті варто пам'ятати випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яка вибухнула на полігоні.