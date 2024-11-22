"Рубеж" чи "Орешник": аналітик сказав, чим Росія могла вдарити по Дніпру

Росія завдала удару по підприємству "Південмаш" у Дніпрі нібито новітньою зброєю. Низка експертів припустила, що росіяни використали міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж". Однак це навряд може бути правдою, тому що її розроблення зупинилося у 2017 році.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився аналітик, політтехнолог, колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков, зазначивши, що насправді ж Росія вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" – це зменшена у своїх масштабах ракета "Ярс".

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З чого почалася історія ракети "Орешник"

Московський інститут теплотехніки на підставі Дніпровської ракети "Універсал" розробив ракету "Тополь-М". Далі її дещо модернізували. Сьогодні вона перебуває на озброєнні Росії під назвою пересувний ракетний комплекс "Ярс".

У 2017 році росіяни захотіли доопрацювати головну частину з ядерними боєприпасами. Зробити їх більш маневровими та швидшими. Тобто доробити платформу прискорювачів, щоб ракету було складніше перехоплювати.

Але грошей не вистачило, все фінансування пішло на гіперзвукову авантюру під назвою "Авангард". Ракету РС-26 "Рубеж" не вдалося доопрацювати. Втім, мабуть, якісь роботи в Московському інституті теплотехніки продовжувалися.

За період після початку повномасштабного вторгнення, тобто фактично 3 роки, розробники отримали фінансування і почали доопрацьовувати ідею, але дещо інакше, – проєкт отримав назву "Орешник".

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Які характеристики може мати ракета "Орешник"

Колишній інженер-конструктор КБ "Південне" пояснив, що твердопаливну ракету "Ярс" зменшили приблизно на чверть, всю конструкцію залишили, додали розгінний блок до головної частини, який планували для ракети "Рубеж" – так і з'явилася ракета, яку росіяни назвали "Орешник".

Вона не міжконтинентальна. Якщо "Ярс" має 8 осей тягача, то "Орешник" – 6. Відповідно має меншу вагу та дальність. Поки можна припустити, що ракета має 7 – 10 швидкостей звуку. Це доволі багато, але не створює нової якості.

Якщо поглянути на кадри моменту удару по "Південмашу", з'являються вогненні стовпи, які падають з великою швидкістю. Це справляє певний візуальний ефект, але пожежі чи вибухів опісля не виникає. Все тому, що "Орешник" був запущений з бойовою частиною, але без вибухівки.

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Чи здатна ракета "Орешник" змінити хід війни

За словами Олександра Кочеткова, ракета "Орешник" – це не та зброя, яка може змінити ситуацію на полі бою та взагалі у протистоянні України з Росією. Кремль не зможе її постійно використовувати. По-перше, таких ракет у Москви небагато. А, по-друге, вони коштовні.

І, по-третє, це начебто кар'єрним самоскидом, на який можна розмістити 50 тонн, розвозити піцу по місту. Ну, це повна дурня. Нічого з цього не вийде. Тобто всі завдання, які здатна виконувати ракета "Орешник", можуть виконувати і "Шахеди", і "Іскандери", і "Калібри", і "Кинджали", і "Циркони". Загалом усе, що в них є,

– наголосив він.

З огляду на ефективність, ракета "Орешник" суттєво гірша, ніж той самий "Кинджал". Точність першої близько 300 метрів, бо вона розроблялася для несення ядерної зброї, це фактично означає "влучити в ціль". Водночас точність другої понад 10 метрів. Також "Кинджал" може нести значно більший боєзапас звичайної вибухівки, ніж головні частини "Орешника".

Зауважимо! Саме російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія атакувала Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орешник".

До того ж, ядерну бойову частину може нести будь-яка ракета, яка летить по Україні. Тобто принципового прориву не відбулося, росіяни хотіли залякати. Та й про "вундерваффе", себто зброю надзвичайної сили, розповідають постійно.

Також наголосимо, що будь-яка головна частина від міжконтинентальної балістичної ракети падає на ціль з гіперзвуковою швидкістю. Приміром, одна з ракет проєкту "Зброя відплати" – Фау-2. Тому й "Орешник" летить так само, це закони фізики.

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Про випробування ракети "Орешник"

За словами аналітика, наразі ракета "Орешник" проходить випробування. З огляду на це, таких екземплярів може бути максимум 10, зазвичай 3 або 5, але аж ніяк не десятки одиниць.

Про випробування подібної ракети необхідно повідомляти заздалегідь, що і зробила Росія. Країна-терористка обережно сповістила США про це, а згодом закрила свій повітряний простір.

Фактично ракета "Орешник", яка прилетіла у Дніпро, не була споряджена вибухівкою. Летіло шість головних частин, розгінний блок, а також, як припускають фахівці, серед них була телеметрична система, яка знімає покази.

Саме телеметричну головну частину використовують на випробуваннях, щоб дізнатися певні параметри – з якою швидкістю, куди, що та як. Але, що важливо, ворог випробував "Орешник" на українцях, вдаривши по підприємству "Південмаш".