"Росія намагається маніпулювати": які меседжі про падіння ракети в Польщі просуває Кремль

Російська пропаганда намагається маніпулювати історією з падінням ракети в Польщі. Вони максимально швидко вкинули зовсім різні версії інциденту, щоб посіяти сумніви серед аудиторії.

Про це 24 каналу розповіла експертка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірина Субота. За її словами, як тільки стало відомо про цю ситуацію, російські анонімні та публічні телеграм-канали одразу почали видавати багато версій, що саме там відбулося.

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Це абсолютно зрозумілий крок з боку російської пропаганди. Вони хочуть одразу заплутати людей у свідченнях,

– зазначила Субота.

Було 4 основних меседжі

Як наголошує Субота, спершу окупанти розповідали, що на територію Польщі впали залишки українських ракет ППО. Згодом – що це були несправні дії української протиповітряної оборони. А вже потім – що було влучання якоїсь ракети, але вона не була російською.

Четвертий меседж – що це заплановані дії з боку поляків, щоб розпочати війну та відібрати свої так звані "історичні землі". На цю тему російські окупанти маніпулюють з самого початку повномасштабного вторгнення.

Вкидаючи різні версії, російська пропаганда намагається діяти на випередження, щоб заплутати свідчення. Тому в будь-якому разі маємо чекати на офіційні результати розслідування, яке триває. І тоді вже можна говорити про якісь висновки,

– наголосила Субота.

Експертка пояснила, як російська пропаганда працює щодо ситуації з падінням ракет у Польщі: дивіться відео

Падіння ракет у Польщі: коротко