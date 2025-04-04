Ракета просто по вулиці з будинками: Зеленський показав наслідки удару по Кривому Рогу

Росіяни вдарили балістичною ракетою посеред Кривого Рогу, внаслідок чого у місті зафіксовані руйнування. Також відомо про загиблих та постраждалих, серед яких опинилися і діти.

На російську атаку у п'ятницю, 4 квітня, відреагував президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він оприлюднив кадри наслідків ворожого удару по Кривому Рогу.

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Деталі атаки на Кривий Ріг

Володимир Зеленський констатував, що росіяни вдарили по вулиці, поруч із житловими будинками. За його словами, наразі відомо про 14 жертв, серед них 6 дітей. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Президент зазначив, що триває рятувальна операція, відомо, що пошкоджені щонайменше 5 будинків.

Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни,

– написав він.

Окремо він наголосив, що питання закінчення війни безпосередньо залежить від тиску на Росію, посилення ППО та зусиль, спрямованих на зміцнення України.

"Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни. І це треба забезпечити: мир потрібен", – резюмував він.

Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото Володимира Зеленського і ДСНС

До слова, за даними місцевої влади, внаслідок удару у місті спершу спалахнули пожежі. Згідно з оприлюдненою інформацією, у будівлях, розташованих поруч, вибиті вікна. Наразі на місці вже працюють всі екстрені служби. У місті розгорнули штаб допомоги.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що наразі з постраждалими працюють психологи ДСНС. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії та приймає заяви від постраждалих. Рятувальники ліквідували загорання автомобілів та гаражних приміщень.

"Поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях. Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян. Прохання з розумінням поставитися до введених обмежень", – додав він.