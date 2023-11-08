Річниця "прильоту" української ракети у Пшеводув: Німеччина виводить свої Patriot з Польщі

15 листопада 2022 року під час масованого обстрілу України ракета ППО впала на польській території. Тоді Німеччина розгорнула у сусідній країні системи Patriot, аби запобігти повторенню подібних інцидентів.

Тепер стало відомо, що Берлін планує вивести з Польщі три підрозділи ППО.

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Стояли на захисті залізниці

Свої системи Patriot разом із майже 300 німецькими солдатами Німеччина розмістила у польському місті Замосць на початку 2023 року. Це місто розташоване за 30 миль від українського кордону. Крім того, воно має важливе залізничне сполучення з Україною.

Втім, у серпні міністерство оборони країни заявило, що хоче забрати свої Patriot, адже вони знадобляться для використання силами швидкого реагування НАТО в 2024 році, до того ж їм потрібно пройти технічне обслуговування.

Тому німецькі солдати розпочнуть вихід з Польщі вже наступного тижня.

Українська ракета "заблукала" у Польщі

Рішення про розгортання Patritot у 2023 році Німеччина ухвалила після того, як українська ракета випадково залетіла на польську територію. 15 листопада Росія вкотре здійснила масований обстріл України. Під час нього одна ракета впала у польському Пшеводуві – на зерносушарку. Удар забрав життя двох фермерів. З самого початку польська влада припускала, що це був нещасний випадок. Там запевняли, що, наймовірніше, "заблукала" саме українська ракета ППО.

Київ розглядав версію того, що на території Польщі могла впасти російська ракета. І країни ЄС, і США заявляли, що трагедії можна було б уникнути, якби Москва не почала війну.

У вересні 2023 року польський уряд поділився результатами розслідування – у Пшеводуві впала українська ракета ППО ще радянського виробництва.