Ракета росіян прилетіла у Долинську громаду на Кіровоградщині: закликають не панікувати
3 травня 2022 , 21:07Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Євгена Звіздовського
На Кіровоградщині повідомили про "приліт" ворожої ракети. Це підтвердив очільник Долинської територіальної громади Євген Звіздовський.
За словами Звіздовського, російська ракета прилетіла на територію громади.
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Обстріл Кіровоградщини
Він закликав людей зберігати спокій та не публікувати фото. Для безпеки жителям ОТГ варто залишатися в укриттях. Про це повідомили орієнтовно о 20:30 у вівторок, 3 травня.
Додамо, що майже одночасно з атакою на Кіровоградщину вибухи було чути відразу у кількох містах і регіонах України:
- Київ,
- Львів,
- Вінниця,
- Одеса,
- Дніпропетровська область.
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