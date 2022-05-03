Ракета росіян прилетіла у Долинську громаду на Кіровоградщині: закликають не панікувати

3 травня 2022 , 21:07
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Джерело:

фейсбук Євгена Звіздовського

На Кіровоградщині повідомили про "приліт" ворожої ракети. Це підтвердив очільник Долинської територіальної громади Євген Звіздовський.

За словами Звіздовського, російська ракета прилетіла на територію громади.

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Обстріл Кіровоградщини

Він закликав людей зберігати спокій та не публікувати фото. Для безпеки жителям ОТГ варто залишатися в укриттях. Про це повідомили орієнтовно о 20:30 у вівторок, 3 травня.

Додамо, що майже одночасно з атакою на Кіровоградщину вибухи було чути відразу у кількох містах і регіонах України:

  • Київ,
  • Львів,
  • Вінниця,
  • Одеса,
  • Дніпропетровська область. 

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Автор: Віта Свірневська