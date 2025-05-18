Росія готує запуск ракети РС-24 "Ярс": ЗМІ звернули увагу на нетипову локацію
- Росія планує запуск міжконтинентальної ракети РС-24 "Ярс" з населеного пункту Свободний у Свердловській області, що нетипово для таких пусків.
- Зазвичай запуски цих ракет здійснюються з космодрому "Плесецк" в Архангелській області, де проводилися попередні випробування.
- Космодром "Плесецк" розташований у 1300 км від України, тоді як Свободний знаходиться у понад 1600 км від українського кордону.
Росіяни готують запуск міжконтинентальної ракети РС-24 "Ярс". Аналітики звернули увагу, що названий район є на нетиповим для пусків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deffence Express.
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Що відомо про незвичний запуск ракет РС-24 "Ярс"
За данними ГУР, росіяни планують здійснити навчально-бойовий пуск МБР РС-24 мобільного ґрунтового комплексу "Ярс" з населеного пункту Свободний, що у Свердловській області. Він розташований орієнтовно у понад 1600 кілометрів від кордону з Україною.
Цей район є нетиповим для пусків таких ракет, оскільки зазвичай вони здійснюються з космодрому "Плесецьк" (як шахтного, так і мобільного базування).
Так, до прикладу, саме з космодрому "Плесецк" здійснювалися перші три випробувальні пуски, які проходили у травні та грудні 2007, а також у листопаді 2008 року,
– вказують аналітики.
Окрім цього, у 2024 році у рамках навчань стратегічних ядерних сил Росія здійснювала пуски МБР "Ярс" з того ж космордрома "Плесецк" по полігону "Кура".
Космодром "Плесецк" розташований у Архангелській області орієнтовно у 1300 кілометрів від України і у близько 450 кілометрів від Фінляндії.