У Центрі радіотехнологій розкрили можливості "Трембіти", яка має обдурити ППО Росії

В Україні багато команд працюють над розробкою різних ракет. Серед них – ракета "Трембіта", яка має дальність польоту 200 кілометрів. Попри те, що "Трембіта" не надто далеко летить, вона може допомогти виснажити російську систему протиповітряної оборони.

Її можна буде використовувати як приманку – дешеву хибну ціль. Адже її вартість близько 3 тисяч доларів за штуку. Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів 24 Каналу про головні переваги української ракети.

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Яка головна особливість ракети

"Трембіта" – це дрон, який має крила. У ньому поєднаний гучний пульсуючий реактивний двигун із простою конструкцією: трубчастий фюзеляж, крило і систему наведення.

Цей двигун відомий тим, що у нього страшний потужний звук. Сила цього звуку понад 100 децибелів,

– зазначив Бескрестнов.

Росіяни також використовують такі двигуни у своїх дронах, які призначені для тестування систем ППО. Зі слів голови Центру радіотехнологій, й російську крилату ракету можна назвати дроном.

Перевага цього рішення, що реактивний двигун дуже дешевий, йому не потрібне авіаційне паливо, він може літати на бензині А-95. Основне завдання таких дронів відвертати увагу систем ППО.

Які 2 завдання може виконувати

"Трембіта" не буде точною й не зможе уражати ціль з точністю до метра, як крилата ракета. Її можна відправляти приблизно. Проте "Трембіта" може виконувати два завдання:

нести 20 кілограмову бойову частину, завдаючи вогневого ураження противнику до 200 кілометрів;

бути ціллю для ППО. Росіяни витрачатимуть свій запас протиракет, який нескінченний.

Розробники й виробники правильно мислять. Так само як зараз з "Шахедами". Насправді їх не стало більше, просто додалося втричі більше фальшивих цілей, ніж самих "Шахедів". Вони призначені для того, щоб вичерпувати ресурси української ППО,

– додав Бескрестнов.

Він наголосив, що Україна переслідує так саму мету – запускати багато фальшивих цілей на Росію, щоб окупанти витрачали ресурси своєї ППО.

До слова, Україна планує виготовити 3 тисячі крилатих ракет у 2025 році, зокрема нову ракету "Трембіта". За оцінками аналітиків, для цього знадобиться щонайменше 3 мільярди доларів.