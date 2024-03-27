З акцентом на столицю, – Гуменюк попередила про точковий терор, який може здійснювати Росія

Російська армія під час атаки по Україні може використовувати ракети "Циркон" з підвищеною дальністю. Через це повітряна тривога під час застосування балістики з півдня поширюватиметься аж до Київської області.

Таким чином окупанти хочуть завдати точковий терор по українській столиці. Про це в етері телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк сказала про точковий терор, який може здійснити Росія

Полковниця зазначила, що декілька десятків ракет "Циркон" з підвищеною дальністю у ворога є в накопиченні. Зокрема, вони можуть бути розташовані на мілітарі хабі типу анексованого українського півострова Крим.

І він (ворог – 24 Канал) може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю,

– наголосила Гуменюк.

Речниця також додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску. Тому коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі повітряних тривог "червоніють" південні та південно-східні регіони нашої держави.

На півдні ліквідовують наслідки ворожих атак

Гуменюк також зазначила, що 26 березня минув в усуненні наслідків попередньої атаки. Адже ворог ударив ракетами з інтервалом.

"Знову зафіксовано подвійний удар з використанням алгоритму прибуття на місце удару екстрених служб і намаганням завдати подвійних втрат, але алгоритм дії екстрених служб відкоригований з урахуванням підступної тактики ворога", – наголосила військова.

Вона також повідомила, що кількість поранених від попереднього удару на Одесу зросла до десятьох. Зокрема, люди зверталися за допомогою від гострої реакції на стрес до уламкових і осколкових поранень.

Водночас Гуменюк зауважила, що ворог продовжує застосовувати балістику зокрема не тільки по південних регіонах. На думку полковника, це говорить, що "доведений до певного ступеня відчаю він змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть за собою вести так звану перемогу в тилах".

Також Гуменюк наголосила, що зараз продовжується терор цивільного населення, по прифронтових територіях Херсонської області ворог продовжує обстрілювати населені пункти й повернувся до тактики застосування керованих авіабомб. Тому українські військові мають перелаштувати систему оборони так, щоб "ворожа авіація знов мала побоювання на цьому напрямку".