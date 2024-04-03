У розвідці оцінили можливість російської армії виробляти "Циркони" 

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Росія має спроможності для виробництва ракет "Циркон". Водночас, він не назвав кількість ракет, які країна-агресорка може виробити в певний проміжок часу.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Спроможності ворога виробляти "Циркони"

Журналісти поцікавилися в представника ГУР МО, наскільки росіяни спроможні і в яких кількостях виробляти "Циркони".

Значно менше, ніж коли мова йде про "Калібри" або про ракети авіаційного базування Х-101. Тим не менше такі спроможності є. Ми відстежуємо це, інформація відома і реакція українських систем ППО, Повітряних сил, протиракетної оборони і результати, якщо ми говоримо про Київ, так само є,

– зауважив Юсов.

Розвідник наголосив, що нікуди російська ракетна загроза не зникає.

"Росія й далі буде пробувати застосовувати комбіновані удари, в тому числі продовжуючи, використовувати "Шахеди" або, як вони їх називають, "Герані". Так до цього треба готуватися і до кожної тривоги ставитись серйозно", – підкреслив Юсов.

З яких установок Росія запускає "Циркон": що відомо

Голова ГУР Кирило Буданов розповідав, що противник може запускати ці протикорабельні ракети з тимчасово окупованого Криму. Він зазначав, що застосовуючи ці ракети окупанти сподіваються пробити нашу систему протиповітряної оборони.

Буданов пояснював, що "Циркони" Кремль запускає з щонайменше декількох пускових установок для запуску цих ракет. Зокрема, з берегових ракетних комплексів, які можуть застосовувати ракети "Циркон".

Видання Defence Express написало, що це поняття загальне, адже може означати два варіанти: