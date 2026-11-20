Під час масованої атаки 20 листопада російська ракета влучила у приватний будинок на Івано-Франківщині, однак не здетонувала. У цей момент в оселі перебували люди, яких довелося рятувати надзвичайникам.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про влучання ракети в будинок на Франківщині?

Інцидент стався в селі Задністрянське Бурштинської громади. Російська ракета пробила дах приватного будинку, але не вибухнула.

Внаслідок влучання виникла невелика пожежа, яку ліквідували рятувальники. Двох людей вдалося врятувати.

Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин повідомив, що пошкодження будівлі серйозні. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

Ракета, яка пробила дах будинку: дивитись відео

Які ще наслідки атаки на Івано-Франківщину?

За словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок російського обстрілу постраждали житлові будинки у двох громадах області.

У Галицькій громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, а в Бурштинській – приватну оселю.

Загиблих немає. Водночас двоє мешканців потребували медичної допомоги через гостру реакцію на стрес.

Крім того, росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури, де виникла пожежа.

Що відомо про масовану атаку на Прикарпаття 20 листопада?

Уранці 20 листопада на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів. Росія атакувала область реактивними безпілотниками та крилатими ракетами. Через проблеми з напругою в Івано-Франківську навіть змінили роботу тролейбусів.

Крім житлових будинків, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру області. На об'єкті виникли пожежі, які рятувальники ліквідували, попри загрозу повторних ударів. Через обстріли на Прикарпатті також запроваджували аварійні відключення електроенергії.