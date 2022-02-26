Ракета влучила у київську висотку: моторошні кадри руйнувань

26 лютого 2022 , 09:16
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Джерело:

телеграм Pravda Gerashchenko

У Києві 26 лютого російська ракета влучила у висотку на проспекті Лобановського, 6-а. За попередніми даними, там взагалі немає воєнних об'єктів.

Моторошні кадри руйнувань показав Антон Геращенко. Він розповів, що наразі рятувальники обстежують місцевість: шукають фрагменти тіл місцевих жителів. 

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Є надія, що всі встигли виїхати чи спуститись у бомбосховищі,
– повідомив Геращенко.

Ракета влучила у київську висотку / Pravda Gerashchenko

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Автор: Мар'яна Бекало