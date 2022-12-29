У Білорусі істерика через падіння ракети: чого прагне Мінськ

29 грудня росіяни вчергове атакували Україну. Ймовірно, одна з ракет впала на території Білорусі, через що в Мінську справжня істерика. Мовляв, Україна їх обстріляла.

Втім, найбільшому ризику громадян Білорусі піддає Алєксандр Лукашенко, який перетворив країну на плацдарм, з якого росіяни ведуть війну проти України. Про це 24 каналу сказав політолог Валентин Гладких.

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Немає нічого дивного, що рано чи пізно це буде відлунюватися і в Білорусі. Вони думали, що з території Білорус проводитимуть обстріли, і всі це мають сприймати як належне, без будь-якої реакції? Це помилкова точка зору,

– стверджує політолог.

Потрібно ще довести, акцентує Гладких, що це наша ракета чи її уламки. Можливо, це збита російська ракета. "Чи це просто російська ракета, яка вирішила відпочити, бо втомилася летіти в Україну", – жартує Гладких.

Яка мета Лукашенка

Пояснити істерику Лукашенко дуже просто. За словами політолога, він намагається створити підставу для легалізації безпосередньої участі білорусів у війні проти України.

"Ніхто з білорусів не палає бажанням вв'язуватися у цю війну безпосередньо. Бо одна справа надавати інфраструктуру для агресора, а інша справа – платити податок кров'ю", – зауважує політолог.

Тому білоруському диктатору конче необхідно знайти привід для війни. Показати, "откуда гатовілось нападєніє".

"Ці претензії абсолютно смішні та безглузді в контексті того, що Білорусь де-факто бере участь у війні на боці Росії. І ті санкції, які застосовуються проти Лукашенка та Білорусі з боку цивілізованого світу є підтвердженням цьому факту", – резюмував політолог Валентин Гладких.

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