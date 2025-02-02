Сильний гуркіт і день без світла: Липецьку область 1 лютого "атакувала" російська ракета

У Росії впала ракета, яка спричинила пошкодження енергомережі. Через це сотні росіян на цілий день залишилися без світла.

Російська ракета або, як стверджує місцева влада, "ступінь авіаційного ракетного комплексу" "атакував" Липецьку область у суботу, 1 лютого, якраз під час обстрілу України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У місцевих зникло світло, вода та зв'язок

Відпрацьований ступінь ракети впав в одному із сіл Єлецького району.

Через це були проблеми з електропостачанням у 540 будинках у шістьох населених пунктах. Їх усунули до вечора того ж дня.

Момент падіння ракети у Липецькій області: дивіться відео

Місцеві поскаржилися, що суботнього ранку "чули сильний гуркіт", а потім у будинках зникла електрика та вода, а ще – нормальний мобільний зв'язок.

Величезна вирва після падіння ракети: дивіться відео

Загиблих та постраждалих, кажуть, немає.

Нагадаємо, що 1 лютого Росія спрямувала по Україні ударні БпЛА та ракети різних типів. Наша ППО виявила та здійснила супровід 165 повітряних цілей: