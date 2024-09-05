950 кілометрів – це не жарти: як Україні допоможе високоточна крилата ракета від США

Україна може отримати ракети AGM-158 JASSM для винищувачів F-16. Ця зброя здатна покошмарити величезну частину території Росії. Але є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що AGM-158 JASSM – крилаті ракети класу "повітря – поверхня". Їх зможуть використовувати саме на винищувачах F-16.

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Яка дальність ураження JASSM

Як наголосив Світан, ракети AGM-158 JASSM мають різні модифікації. Вони відрізняються за дальністю: приблизно від 360 кілометрів – до 980 кілометрів.

Важливо отримати дозвіл бити по території Росії та ракети з дальністю на 980 кілометрів. Це ми зможемо майже на всьому Поволжі ворожі об'єкти мінусувати. Також треба буде достатню кількість ракет. Десяток нічого не дасть. Потрібні сотні ракет,

– зауважив Світан.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що США близькі до того, аби передати Україні крилаті ракети JASSM. Ракети можуть увійти до пакета озброєнь цієї осені. Але рішення ще не ухвалене. А остаточне постачання може зайняти кілька місяців через технічні питання.

На думку Світана, навряд чи Україна отримає ці ракети зараз через обережну політику Джо Байдена. Можливо, рішення буде. Але постачання відбудеться вже за наступного президента США, якщо нічого не зміниться.