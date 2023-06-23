США замовили нові ракети: Жданов назвав їхню головну перевагу

Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво ракет типу AMRAAM, частину з яких передадуть Україні. Перевага цих ракет полягає не лише у великій дальності польоту.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, від AMRAAM неможливо ухилитися.

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"Ця ракета високоточна і самонавідна. Ухилитися від неї неможливо, бо нею можна керувати на всіх ділянках траєкторії польоту", – зазначив Жданов.

У чому перевага ракет AMRAAM: дивіться відео

Що відомо про AMRAAM

AIM-120 AMRAAM – американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення (ГСН). Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей.

Ракети AMRAAM мають декілька модифікацій, які постійно вдосконалюють. У різних модифікаціях максимальна дальність пуску ракети становить від 50 до 180 кілометрів.

Основна функція: тактична ракета повітря – повітря.

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