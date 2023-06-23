США замовили нові ракети: Жданов назвав їхню головну перевагу
Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво ракет типу AMRAAM, частину з яких передадуть Україні. Перевага цих ракет полягає не лише у великій дальності польоту.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, від AMRAAM неможливо ухилитися.
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"Ця ракета високоточна і самонавідна. Ухилитися від неї неможливо, бо нею можна керувати на всіх ділянках траєкторії польоту", – зазначив Жданов.
У чому перевага ракет AMRAAM: дивіться відео
Що відомо про AMRAAM
AIM-120 AMRAAM – американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення (ГСН). Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей.
Ракети AMRAAM мають декілька модифікацій, які постійно вдосконалюють. У різних модифікаціях максимальна дальність пуску ракети становить від 50 до 180 кілометрів.
Основна функція: тактична ракета повітря – повітря.
Україна отримає ракети AMRAAM: останні новини
- Міністерство оборони США 20 червня уклало новий контракт на виробництво ракет типу AMRAAM. Частину цієї зброї Сполучені Штати передадуть і Україні. Загальна сума контракту становить близько 1,1 мільярда доларів.
- Раніше ракети типу AMRAAM Україні передала Велика Британія. Британський міністр оборони Бен Воллес у жовтні 2022 року анонсував передачу Лондоном ракет середньої дальності типу AIM-120 AMRAAM. Україна отримала ці ракети впродовж кількох тижнів.
- За попередніми даними, наша країна отримала ракети зенітної модифікації. Вони призначені для американських зенітно-ракетних комплексів NASAMS.