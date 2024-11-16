Україна у дуже непоганому становищі щодо ракет для Patriot та NASAMS, – Зеленський

Україна постійно потребує підсилення ППО. Але наразі, за словами президента Зеленського, українська протиповітряна оборона перебуває у "непоганому становищі".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю глави України "Українському радіо".

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Зеленський розповів про ситуацію із постачанням ракет для ППО

Президент Зеленський впевнений, що Росія продовжуватиме енергетичний терор України та битиме взимку по енергооб'єктах.

Україна готується до цього та збільшує кількість систем ППО, а ще покращує боротьбу з російськими дронами.

Зеленський розповів, що українська ППО наразі у "непоганому становищі" щодо постачання ракет.

Сьогодні щодо домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T тощо – багатьох систем ППО – ми знаходимося у дуже непоганому становищі,

– сказав президент.

Щоправда, про яку кількість ракет йдеться, він уточнив.

Нагадаємо, що Зеленський також розповів, що наразі Україна працює над ракетною програмою, зокрема, проводить випробування чотирьох видів ракет.