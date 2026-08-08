США нададуть Україні ракети до Patriot, але є нюанс, – Зеленський

США надаватимуть Україні ракети до систем Patriot. Проте цього однаково буде замало.

Про це президент Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Сербії.

Як США допоможуть Україні з ракетами-перехоплювачами до Patriot?

Володимир Зеленський заявив, що основним виробником антибалістичних ракет і відповідних систем є США.

За його словами, Україна домовилася зі США про те, що вони щомісяця постачатимуть їй ракети до Patriot. Втім, цієї кількості однаково буде замало.

Президент зазначив, що у 2025 році Україна отримувала більше антибалістичних ракет щомісяця. Наразі українська сторона працює над тим, щоб збільшити їх постачання.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що ракети до Patriot мають німці та поляки. "Це ті, хто можуть серйозно допомогти", – додав Зеленський.

Зеленський каже, що щодня спілкується з лідерами різних держав, аби Україна могла отримувати антибалістичні ракети поза американським пакетом.

Ми вже на тому рівні, коли всі наші інституції повинні на це працювати. Не тільки президент. Усі мають працювати, інакше ракет буде недостатньо,

– сказав президент, пояснюючи масштаби дефіциту перехоплювачів балістики.

На думку Зеленського, Японія і Південна Корея теж могли б допомогти Україні з ППО. Але вони не можуть цього зробити через внутрішнє законодавство.

Також президент згадав, що просив ліцензії на виробництво ракет Patriot ще у перший рік війни у тодішнього президента США Джо Байдена. "Зараз ми домовилися з президентом Трампом, що він дасть нам ці ліцензії", – наголосив глава держави, зазначивши, що багато часу було втрачено.

Зауважимо, що напередодні ЗМІ писали про те, що Вашингтон уже розпочав процес надавання Україні ліцензій на власне виготовлення ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 7 серпня під час спілкування з журналістами заявив, що США наразі не можуть передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Він пояснив це тим, що американська армія сама має потребу в таких боєприпасах і зараз відновлює власні запаси.

Україна просила США передати 300 ракет до Patriot. Володимир Зеленський уперше озвучив цей запит 13 липня, а 28 липня особисто обговорив його з Трампом під час переговорів у Білому домі.