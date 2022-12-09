Ракети до HIMARS і генератори: Білий дім оголосив про потужну допомогу Україні на 275 мільйонів

Білий дім ухвалив новий пакет допомоги Україні. Зокрема, він включатиме ракети до систем HIMARS, боєприпаси калібру 155 міліметрів та генератори.

Також США запровадять санкції проти ПКС РФ і 924-го Держцентру безпілотної авіації МО РФ. Їх звинувачують у закупівлі іранських безпілотників.

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Україні нададуть черговий пакет допомоги

США виділять Україні новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів. За інформацією Reuters, до нього можуть увійти:

ракети до систем HIMARS;

боєприпаси калібру 155 міліметрів;

військові автомобілі Humvee;

генератори.

Окрім цього, за словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джона Кірбі, Білий дім згоден із пропозиціями членів палати представників про необхідність розширити аудит допомоги Україні.

Ця нова допомога посилить повітряну оборону, а також можливості Сил оборони у боротьбі з російськими безпілотниками. Точний перелік обладнання наразі невідомий.

Речник РНБО США відмовився коментувати цей пакет допомоги. Його зміст та розмір може змінюватися до моменту його підписання президентом Джозефом Байденом.

275 мільйонів доларів покриють коштом президентських повноважень на скорочення озброєнь, які дозволяють Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайні ситуації.

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