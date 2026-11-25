Представник Центру відносин США-Україна Андрій Добрянський в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про вплив Джареда Кушнера на Дональда Трампа та майбутнє американської допомоги. Піт Гегсет свідомо блокує передачу Україні ракет для систем Patriot, які вже оплачені європейськими партнерами.

Вашингтон не поспішає передавати Україні критично важливу зброю, навіть якщо її вже оплатили європейські партнери. У США змінюється баланс сил, а оточення Дональда Трампа може суттєво впливати на рішення щодо війни та підтримки Києва.

Як Джаред Кушнер впливає на Трампа, чому Піт Гегсет гальмує передачу ракет для Patriot та чого очікувати Україні від внутрішніх процесів у США, – спікер Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу. Також він пояснив роль Марка Рютте та чому Трамп називає Путіна своїм другом.

Вплив Джареда Кушнера на Дональда Трампа

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в інтерв'ю New York Magazine заявив, що намагався стримувати тиск президента США на Володимира Зеленського. Він нібито співчуває українському лідеру, але вважає, що публічне обговорення переговорів лише ускладнює процес. Наскільки самостійною є позиція Кушнера? Чи справді він має вплив на рішення Трампа, чи лише виконує роль комунікатора між різними центрами ухвалення рішень?

Ми знаємо, що Кушнер має надзвичайний вплив на Трампа, але передусім у сфері бізнесу. Коли він представляє Америку в різних країнах, то переважно займається бізнесовими угодами, через які переконує Трампа змінювати зовнішню політику так, щоб це сприяло інвестиціям, які вони отримують у цих країнах.

У цьому випадку ситуація інша. Тут немає окремих бізнесових угод. Мабуть, вони пропонують щось таємно, але Кушнер дуже хоче завершити свою місію. Коли він виступає спецпредставником і пропонує президенту Трампу меморандум чи угоду, то може сказати: "Я виконав свою роль як спецпредставник, я отримав для вас якусь угоду".

Але це лише угода, так само, як та, яку він готував з Іраном влітку і яка донині не працює. У цьому й полягає головна проблема.

Є різниця між миротворенням і просто укладанням угоди чи домовленості.

Навіть серйозні дипломатичні документи, як-от Будапештський меморандум, не проходять через Сенат і не мають сили законодавства. А те, що Україні потрібно зараз, щоб рухатися вперед, – це домовленість зі США на рівні американського законодавства.

Кушнер говорить, що головною метою домовленостей є не просто зупинка війни, а повне "перезавантаження відносин між Росією та Європою задля майбутньої торгівлі та мирного співіснування". Чи не ризикує безпека України стати проміжним питанням, яке потрібно розв'язати лише для відновлення ширшої геополітичної та економічної конструкції?

Звісно, йдеться не лише про перезавантаження відносин між Росією та Європою, а й про відновлення зв'язків між Росією та Сполученими Штатами, до чого зараз намагається звести все президент США Дональд Трамп.

Проблема в тому, що Джаред Кушнер пропонує надати ворогу право вето щодо інших країн та архітектури безпеки, яка досі доводила свою ефективність. Це не пропозиція від союзника чи мирної країни. Це пропозиції від ворога, який хоче, щоб ми зруйнували всю європейську систему безпеки, що існує десятиліттями, в обмін на обіцянки більше не нападати.

Але це суперечить історії – не лише сучасній, від розпаду Радянського Союзу, а й багатовіковій. Росія прагне розширювати свою імперію. Лише коли ця країна буде повністю знищена й перетворена, світ зможе спокійно рухатися вперед. Саме тому ми говоримо, що Україна воює в інтересах усього світу. Якщо Україна зникне, то й глобальна система безпеки зруйнується.

Повне інтерв'ю з Добрянським: дивитись відео

Новий Конгрес США, бюджет і можливості для допомоги Україні

Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональд Трамп не зможе схилити Путіна до припинення війни до кінця року, Київ звернеться до нового складу Конгресу США, який контролюватимуть демократи. В інтерв'ю Bloomberg президент також наголосив, що без прийнятної мирної угоди Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії та збільшення військової допомоги. Чи варто покладати такі сподівання на новий Конгрес? Які інструменти впливу на зовнішню політику США матимуть демократи та з якими перешкодами можуть зіткнутися?

Так, тут усе ускладнюється через внутрішню дипломатію між Білим домом, сенаторами та конгресменами. Зараз традиційно настає період компромісів. Ще є близько п'ятдесяти робочих днів, протягом яких чинний Конгрес може ухвалити різні законодавчі рішення.

У цей традиційний період компромісів політичних наслідків уже немає. Сенатори та конгресмени можуть голосувати за будь-які пропозиції без ризику для наступних виборів, адже вони або вже переобралися, або програли, але досі залишаються на своїх посадах.

Тепер їм потрібно вирішити, як діяти далі, з огляду на наступний Конгрес.

Традиційно такі компроміси спрямовані на те, щоб полегшити роботу наступного Конгресу. Чинний склад може ухвалити закони та пропозиції, які інакше стали б проблемою на початку нового скликання. Це непрості бюджетні питання.

Саме тому намагаються домовитися про федеральний бюджет, зокрема бюджет Збройних сил США, який традиційно має бути ухвалений до 11 грудня. Водночас розглядають можливість окремого голосування за законопроєкти на підтримку України чи пакети допомоги.

Є ідея об'єднати все в один законопроєкт. Так було б легше переконати Трампа підписати його, адже інакше Збройні сили США не отримали б федерального бюджету.

Проблема виникає, якщо домовитися не вдається і бюджетні питання передають наступному Конгресу. Тоді новий склад починає дворічну роботу з дуже складних, неприємних і потенційно конфліктних питань щодо бюджету. Це може загальмувати інші ініціативи – як санкції проти Росії, так і військову допомогу Україні.

Тож усе залежить не лише від того, чи зможе новий Конгрес протистояти адміністрації Трампа або переконати її, а й від того, як найближчі тижні визначать порядок денний наступного скликання.

Важливо, що республіканці, які зараз очолюють Палату представників і Сенат, можуть ухвалити рішення цього року, щоб залишити наступному складу більше простору для роботи. Тоді демократи зможуть відразу зосередитися на санкціях та інших ініціативах, не відволікаючись на складні бюджетні компроміси щодо фінансування американських Збройних сил.

До слова, в Конгресі США можуть використати бюджетні переговори як інструмент тиску на Дональда Трампа. Демократи здатні включити до законопроєкту про фінансування уряду положення щодо військової допомоги Україні та обмежень на імпорт російської нафти, поставивши президента перед вибором між підписанням документа та шатдауном. Водночас затягування бюджетних переговорів може ускладнити ухвалення інших рішень, зокрема щодо санкцій проти Росії та підтримки Києва.

Новий баланс сил у Конгресі може створити для Трампа внутрішньополітичний тиск, однак президент має право вето. Наскільки це обмежить можливості демократів?

Я думаю, головна перешкода проявиться в тому, як Трамп реагуватиме на результати проміжних виборів. У 2006 році президент Джордж Буш-молодший програв проміжні вибори й попросив міністра оборони піти у відставку, оскільки відчував, що американське суспільство виступає проти війни в Іраку. Подібне може відбутися і зараз.

Ми знаємо, що війна проти Ірану є дуже непопулярною. Це одна з головних причин, чому люди голосували. Але в цьому випадку Трамп не хоче змінювати міністра оборони й планує рухатися далі. Тому поки невідомо, як розвиватимуться події в найближчі тижні та надалі, і якими будуть відносини між Конгресом та Білим домом.

Ми бачили, що після проміжних виборів 2018 року у 2019-му Трамп зустрівся з лідерами Конгресу та Палати представників і досить швидко домовився про новий бюджет.

Чи відбудеться подібне цього разу і щодо інших пропозицій Конгресу – одне з головних питань для новообраних законодавців. Вони мають вирішити, чи краще передавати президенту Трампу законопроєкти, які він готовий підписати.

Наприклад, це можуть бути законодавчі ініціативи щодо перейменування різних федеральних систем охорони здоров'я на честь Трампа, і тоді він їх підпише. Або ж демократи можуть від самого початку протистояти йому та домагатися скасування різних його програм. Ми побачимо це вже з першого тижня після присяги новообраних конгресменів 3 січня. Їхні перші кроки покажуть, яку стратегію вони оберуть у взаємодії з Білим домом.

Чому Пентагон блокує ракети для Patriot

Пентагон призупинив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем Patriot – 40 PAC-3 і 20 старіших PAC-2. Як пише Financial Times, міністр оборони Піт Гегсет досі не підписав дозволу на експорт і реекспорт цих боєприпасів. Постачання мали тривати з вересня по грудень. Попри те, що частину ракет оплатили європейські партнери й вони фізично перебувають у ЄС, без згоди Пентагону їх не можуть передати Україні. Як ви пояснюєте це рішення і чого очікувати далі?

Немає легкої відповіді. Від самого початку перебування Піта Гегсета на посаді міністра оборони ми бачили, що він блокував передачу зброї Україні. Це сталося ще 7 лютого 2025 року, і це не перший такий випадок.

Цього року, особливо в останні місяці, ми знаємо про значну кількість пакетів допомоги, які не передали, хоча їх уже закупили.

Я кажу про це, тому що під час російських обстрілів українських цивільних європейські партнери прямо заявляють, що шоковані такими рішеннями США.

Але найбільше обурення, на мою думку, викликає це у сенаторів і конгресменів, які минулого року ухвалили оборонний бюджет із конкретними вимогами до міністра оборони, але він їх не виконав. Це залишається серйозною проблемою для його перебування на посаді.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, однак питання постачання критично важливого озброєння залишається відкритим. Україна, зокрема, очікує на ракети для Patriot, обсяги передачі яких досі не відповідають потребам. Про затримки говорять і американські законодавці, і українські дипломати.

Я говорю не лише про наступний Конгрес, який почне роботу 3 січня, а й про чинний склад, який досі має визначитися з подальшими діями.

Чи знову намагатимуться ініціювати імпічмент, чи чинитимуть сильніший тиск під час ухвалення оборонного бюджету, щоб Гегсет не отримав усіх коштів, які Міністерство оборони запитувало в Конгресу? На нього чекають непрості розмови, які чинний Конгрес має провести до передачі повноважень наступному складу. Зокрема, й щодо блокування зброї для України.

Особливо це стосується допомоги, передбаченої оборонним бюджетом США минулого року. Йдеться про пакет на 400 мільйонів доларів. Це не лише закуплене озброєння, а й допомога, передбачена американським законодавством та схвалена Конгресом.

Однак її заблокували, не надавши пояснень, хоча закон зобов'язує міністра звітувати перед Конгресом. Тому до Гегсета виникнуть питання, а конгресмени та сенатори чинитимуть політичний тиск. Очікуємо також на численні розслідування.

Чи має Піт Гегсет право одноосібно затримувати експорт і реекспорт американського озброєння, навіть якщо домовленості з партнерами вже досягнуті? Чи повинен він погоджувати такі рішення з президентом США?

У цьому випадку йдеться про домовленість між президентом і Гегсетом. Це не ситуація, у якій президент не знає, що відбувається. Таке рішення було закладене в законі, який ми ухвалили.

Рютте, НАТО і майбутні сигнали з Вашингтона

Президент США прийме у Флориді генсека НАТО Марка Рютте. Переговори відбудуться на тлі жорсткої критики з боку європейських союзників після минулотижневого саміту Трампа в Азії, де він зустрівся із Путіним і Сі Цзіньпіном, назвавши їх своїми друзями. Чи має Рютте достатньо інструментів впливу, щоб переконувати Трампа зберігати трансатлантичну єдність, якщо американський президент дедалі більше орієнтується на власну персональну дипломатію з авторитарними лідерами? Наскільки ця зустріч важлива напередодні майбутніх переговорів?

Я думаю, що одна головна тема в обговоренні – це буде передання пакета PAC-3, PAC-2 ракет і терміново до України. Це таємно, за зачиненими дверима буде просити Марк Рютте.

Відкрито він знов буде хвалити Трампа, як він вічно хвалить його, що ці рішення Трампа – це найкращі. Але одне так само, що Рютте розуміє, це є зміна Конгресу.

Щойно ми мали представників американських при Парламентській Асамблеї НАТО. Він вже відчуває, який новий напрям новий демократичний Конгрес хоче мати, що вони хочуть мати більший вплив у міжнародних розмовах, включно з НАТО в тій асамблеї.

Але так само треба зрозуміти, що це вирішить зараз Рютте. Це ми так само почуємо відповідь в наступних місяцях, включно з початком лютого, коли конференція в Мюнхені.

І багато тут є обговорень у Вашингтоні, що ми почуємо новий напрям. Чи це трохи жорсткіше блокувати все, чи, може, якась зміна у керівництві різних міністерств в Америці.

Але ми це почуємо в лютому, коли на Мюнхенській конференції ми чекаємо, хто буде головний американський доповідач. Чи це буде надзвичайна кількість сенаторів і конгресменів, які будуть брати участь так, як у дев'ятнадцятому році, коли були проміжні вибори і демократи перемогли. Чи це залишаться гострі слова від Джей Ді Венса чи Марка Рубіо щодо всесвітньої системи захисту, бо ми до нинішнього дня не чули прямої відповіді від будь-якого секретаря Америки, який новий шлях вони хочуть мати у двадцять сьомому році.

Чому Трамп називає Путіна та Сі Цзіньпіна своїми друзями

Наскільки небезпечним для союзників є персоналізований підхід Трампа до міжнародної політики, коли особисті стосунки з Путіним і Сі Цзіньпіном можуть виходити на перший план перед інституційними зобов'язаннями? Для чого він робить такі заяви і що стоїть за ними?

Він навіть сам у відповіді казав: "Я не можу говорити за американців чи за Америку, коли я називаю президента Путіна моїм другом". Це знову нелегко пояснити американцям, коли я виступаю у ЗМІ, у подкастах чи навіть у публічних промовах перед простими американцями, більшість яких підтримують Україну.

По-перше, він не висловлює думку американців, які від початку війни, ще у 2014 році, більшістю підтримують допомогу Україні та її перемогу.

Щодо позиції президента Трампа, це нелегко пояснити американцям. Коли президент робить таку заяву, це не просто тролінг із друзями онлайн чи внутрішні жарти, які бувають у Вашингтоні, як онлайн, так і особисто.

Це заява, яка розходиться різними країнами, перекладається сотнями мов і залишається в думці громадян у всьому світі. Вони сприймають це як позицію президента Трампа – президента країни, яка мала б стояти в першому ряду демократичних держав.

А тут він демонструє, що потрібно обіймати автократа, диктатора, який чинить злочини. Усе, що Путін зробив від початку свого президентства і навіть раніше, робить слова про дружбу з ним дуже болісними не лише для українців, а й для всіх у світі, хто розуміє, ким є Путін і що являє собою його імперія.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.