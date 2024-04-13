Чи залишилися в України ракети до ППО Patriot й Iris-T: в ОП розкрили деталі

Днями оглядач німецького Bild Юліан Рьопке заявив, що в України буцімто закінчилися ракети до систем ППО Patriot й Iris-T. В Офісі Президента спростували цю інформацію, втім додали, що є дефіцит.

Зокрема, про це заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він також наголосив, що Україна потребує термінової допомоги від союзників.

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Подоляк про ракети до Patriot й Iris-T

Радник глави ОП відкинув заяви про те, що в Україні нібито закінчилися ракети до систем ППО. Водночас він додав, що є дефіцит.

Вони безумовно в дефіциті,

– сказав Подоляк.

Водночас він додав, що окупанти використовують тактику, коли одночасно випускають до 10 – 12 ракет в напрямку одного об'єкта. У такі моменти система перевантажена.

"Система перевантажена. Тепер ми повинні зрозуміти, чи зможемо ми зберегти систему, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти гіперзвукових балістичних ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти", – пояснив радник глави ОП.

Що говорять в Повітряних силах про ракети до ППО

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш, коментуючи заяви про кількість ракет до систем ППО, наголосив, що деяка інформація повинна лишатися секретною. Він додав, що про залишки боєприпасів, зброї та ракет до систем ППО знають партнери, для інших ця інформація закрита.

Євлаш наголосив, що ворог також проводить розвідку, тому не можна виключати й того факту, що він може відстежувати й заяви, які лунають в ефірі телемарафону.

Ми не можемо розповідати, оскільки противник використовує розвідку з відкритих джерел. І ми не можемо виключати, що саме цей ефір зараз дивляться у Росії,

– наголосив Євлаш.

Рьопке ж напередодні написав, що в Україні буцімто закінчилися ракети до систем ППО Patriot й Iris-T. Ба більше, він заявив, що тепер повітряний простір над Києвом, "як відкрита дорога" для російських ракет. Водночас варто наголосити, що німецький оглядач нерідко видавав маніпулятивні заяви, які потім цитували кремлівські пропагандисти.