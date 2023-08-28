Створена обходити ППО: Ігнат про важливу особливість ракети Х-101, якою атакувала Росія

Росіяни у ніч проти 27 серпня запустили по Україні крилаті ракети Х-101/Х-555 з району Енгельса. У Повітряних силах звернули увагу на особливості цих ракет.

Слід розуміти, що ракети типу Х-101/Х-555 надзвичайно небезпечні та складні для збиття. І хоч сили ППО можуть їх ліквідовувати, є певні нюанси. Про них в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Ракети "намотують круги"

За його словами, ці ракети здатні буквально "намотувати круги". Вони це роблять доти, поки не атакують ціль, яку заздалегідь запрограмували.

Вони запускають ракети, які розвертаються на 180 градусів і летять в інший бік. Це ми вже давно знаємо, то не новина. Противник спеціально це робить, це дозволяє йому робити певний аналіз щодо нашої протиповітряної оборони,

– зауважив Юрій Ігнат.

Він також додав, що тактико-технічні характеристики цих ракет свідчать про те, що вони:

можуть долати великі відстані;

маневрують перед влучанням у ціль.

Речник Повітряних сил звернув увагу на те, що росіяни заявляють про дальність у 5 500 кілометрів. Він припустив, що за сприятливих умов на цей показник вороги можуть вийти. Але тут потрібно враховувати висоту польоту, маневри. З усім цим, дистанція скорочується.

Але достатньо багато запасу ходу, і як їх запрограмують, так вони і можуть літати, "намотувати круги". Високотехнологічна зброя. Ці ракети спеціально для того і створені, щоб долати протиповітряну оборону,

– наголосив він.

Скільки цих ракет збили 27 серпня