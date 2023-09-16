Росія може знову бити по енергосистемі України, – у розвідці Британії попередили про нові атаки
Джерело:Міноборони Великої Британії
У розвідці Великої Британії 16 вересня розповіли, що російська армія може спробувати знову бити по енергооб'єктах нашої держави. Зокрема, про це свідчать нарощення темпів виробництва ракет.
У відомстві також підкреслили, що окупанти можуть для своїх атак по українській енергетиці застосовувати крилаті ракети. Мовиться про сумнозвісні ракети типу Х-101.
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Що буде з ракетними обстрілами восени й взимку
У звіті розвідки Британії зазначено, що в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року Росія завдавала ударів по національній енергетичній інфраструктурі України далекобійною зброєю. Це були крилаті ракети, які пускали з району Каспійського моря.
Крилаті ракети повітряного запуску, особливо сучасні Х-101, були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, щоб пускати ці боєприпаси з глибини російської території,
– наголосили у відомстві.
Розвідка Сполученого Королівства також посилається на повідомлення з відкритих джерел, говорячи про те, що з квітня 2023 року Росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного пуску, в той час, як російські лідери підкреслили зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.
"Таким чином, Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску", – підкреслили у розвідці.
Наостанок у відомстві зробили висновок, що існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об'єктів української інфраструктури протягом зими 2023 – 2024 років.
Раніше в ГУР МО розповіли, чи будуть обстріли енергетики взимку
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія вивчає наші енергетичні об'єкти, шукаючи їхні вразливі місця та розташування наших систем ППО. Таким чином окупанти можуть готуватися до нових масованих обстрілів енергетики нашої держави.
- Про підготовку окупантів до обстрілів України восени та взимку розповіла й речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що окупанти можуть економити ракети, щоб застосувати їх по нашій державі під час опалювального сезону.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що опалювальний сезон може пройти без відключень світла. Це буде можливим за умови, що не буде нових ударів по енергосистемі України.