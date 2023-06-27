Не всі ракети ще здатні літати й вражати ціль: чому Росія запускає ракети Х-22 з Каспію

Росія не призупиняє терористичні обстріли українських міст. Окупанти все частіше почали використовувати протикорабельні ракети Х-22. Її росіяни називають "вбивцею" авіаносця.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він зазначив, що у разі вибуху навіть за 100 метрів від вашого місцеперебування правило двох стін спрацює.

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Наразі Росія не виготовляє ракети Х-22, а запас становить близько 100 одиниць. Ракети вже довгий час перебувають на зберіганні, тому не всі з них здатні літати й вражати ціль.

"Переважно окупанти запускають Х-22 з Каспійського моря, щоб приховати невдалі запуски. Я думаю, понад 30% запусків Х-22 невдалі", – припустив Гетьман.

У чому небезпека палива ракети Х-22: дивіться відео

Токсичне паливо

Аеробалістична ракета Х-22 має майже тонну вибухівки. Вона неточна, стара та має токсичне паливо. Х-22 запускається з літаків, а швидкість набирає за декілька махів.

Коли заправляють ракету, то одягають спеціальний захисний костюм. Якщо проб'ється це паливо, то там все – люди не виживають. Її дуже недолюблюють російські військові, бо вона небезпечна,

– сказав майор запасу ЗСУ.

На його думку, правильніше було б назвати Х-22 – балістична ракета повітряного базування. Адже вона значно гірше маневрує порівняно з "Калібром".

"Якщо вигоріло не все паливо й вона влучає в ціль, то там ще й паливо токсичне, яке у разі розливання небезпечне для людей. Цю ракету можна розглядати як хімічну зброю", – додав Гетьман.

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