Жодну з ракет X-22 знищити досі не вдалося: Ігнат розповів про їхні особливості
Росія 15 серпня атакувала територію України ракетами кількох типів, серед яких були й Х-22. Ще жодного разу сили ППО не збивали такий тип ракет.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що збити Х-22 можуть лише комплекси "Patriot", передає 24 Канал.
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У чому особливість Х-22
Ігнат пояснив, що ракети Х-22 хоч і вважаються крилатими, але вони надзвукові й летять близько 4 000 кілометрів за годину. Вони заходять на ціль переважно по балістичній траєкторії, тому такі ракети не доступні для збиття звичайними засобами ППО.
Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні,
– повідомив Ігнат.
Ігнат повідомив, що ракетами Х-22 сьогодні атакували Донеччину сьогодні. З шести літаків Ту-22М3 ворог випустив 4 ракети Х-22. Загалом ворог випустив 24 ракети, сили та засоби ППО змогли ліквідувати.
"Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 – це теж доволі високий результат", – розповів про успіхи ППО Ігнат.
Знищення крилатих ракет противника, малопомітних цілей, тим паче ви бачили, як ворог застосовував сьогодні ці ракети. Уже у притаманній формі ракети постійно змінюють маршрут, шукають слабкі місця протиповітряної оборони. Вони розвертаються й на 180 градусів, аби ускладнити роботу ППО.
Ракетна атака 15 серпня: що відомо
- Уночі та вранці 15 серпня ворог завдав масованого удару по Україні. Під ударом опинилися області у різних регіонах. Найбільша частина ракет була спрямована на Захід України.
- У Луцьку російська ракета влучила у промислове підприємство, унаслідок чого загинули 3 людей. Ще 3 людей постраждали.
- В Івано-Франківській області уламки ракет пошкодили приватні будинки в Коломийському районі.
- У Дніпрі росіяни пошкодили підприємство, унаслідок чого постраждали 2 осіб. Також пошкоджений дитячий спортивний комплекс.
- Під ударом опинилося місто Сміла на Черкащині. Там окупанти атакували медзаклад та пошкодили системи водо- і теплопостачання. Частина міста без води.
- У Запоріжжі окупанти атакували стадіон гімназії, пошкоджені будівля навчального закладу, житлові будинки та дитсадок.
- У Краматорську на Донеччині росіяни влучили в продуктовий склад, унаслідок чого загинула 1 людина і ще 1 постраждала.
- У Львові постраждало 19 осіб унаслідок ракетної атаки. Унаслідок атаки пошкоджено 40 житлових будинків, 20 з яких у Залізничному районі Львова.