В Україну відправлять протикорабельні ракети Harpoon: що про них відомо

Уряд Данії вирішив надати Україні протикорабельні ракети Harpoon. Тепер протистояти російським окупантам наші військові будуть ще ефективніше.

Ці ракети допоможуть Україні захистити своє убереження. Все, що відомо про Harpoon, – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Данія планує передати Україні протикорабельні ракети Harpoon

Характеристика ракети Harpoon

Уперше такі протикорабельні ракети ввели в експлуатацію у 1977 році. З того часу її постійно оновлювали та модернізовували. Яку саме версію Harpoon передадуть Україні – невідомо. Однак на озброєнні Данії перебуває RGM-84L Harpoon Block 2.

Таку модифікацію почали виробляти у 2011 році. Вона вирізняється високою стійкістю до радіоелектронних завад противника, підвищеною точністю та супутниковою навігацією, яка дозволяє зробити політ точнішим. Harpoon Block 2 має модернізовану радіолокаційну головку самонаведення. Завдяки їй можна бити і по ворожих кораблях у порту, і по наземних цілях.

Ця ракета знищує цілі 227-кілограмовою бойовою частиною. Тобто одного Harpoon вистачить на великий фрегат типу "Адмірал Григорович". Дальність польоту становить до 280 кілометрів, швидкість – 855 кілометрів на годину, максимальна висота над хвилями – 915 метрів.

Як ракета вражає ціль

Після запуску Harpoon слідує за встановленим курсом. Вона рухається у сторону цілі на надмалій висоті;

у розрахований момент ракета ініціалізує активну радіолокаційну головку самонаведення для пошуку цілі в радіусі 45 градусів від напрямку польоту;

після виявлення цілі ракета наводиться на неї та атакує;

Атаку Harpoon здійснює 2 способами – горизонтально та маневром "гірка". Під час першого ракета рухається над водою, а другого – спершу підіймається угору на висоту до 18 кілометрів, а потім атакує. Такий спосіб переважно використовують для підводних човнів, які спливли.

До речі, випускати Harpoon можна з літаків, надводних кораблів, підводних човнів та берегових пускових установок.

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Скільки у Данії таких ракет

У Данії є 2 батареї по дві пускові установки в кожній. У склад батареї входить:

машина управління,

машини енергозабезпечення,

командний пункт,

машини заряджання.

Кожна пускова установка має по 4 ракети. Це означає, що дві батареї Harpoon можуть одночасно випустити 16 ракет, які будуть атакувати різні цілі.

Як ракети Harpoon допоможуть Україні у війні з Росією

На жаль, у Збройних Сил України не має літаків, підводних човнів чи кораблів з яких можна запускати таку ракету. Тому наші бійці зможуть випускати Harpoon лише з берега. Однак це дозволить охопити все українське узбережжя. Разом з українською протикорабельною ракетою "Нептун" вдасться значно зменшити ефективність російського флоту. Крім того, Harpoon дозволить мінімізувати ризик висадки ворожого десанту.

Що цьому передувало

Глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу після конференції Української контактної групи повідомив, що Данія надасть Україні ракети Harpoon та пускові установки до них. Американський міністр оборони зазначив, що ще 20 країн зголосилися надати Україні військову допомогу.

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