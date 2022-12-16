Ефективно й гарантовано знищують цілі: як ракети Hellfire вражають броньовану техніку росіян

Ракети Hellfire – справжні легенди. З їх допомогою ЗСУ активно знищують броньовану техніку окупантів на далекій відстані. Наша держава отримала цю зброю у рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками.

До слова, саме цією ракетою в січні 2020-го США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, вщент знищивши його броньоване авто. Цій ракеті не страшні погодні умови, для неї практично не існує перешкод, а для наведення на ціль вона використовує лазерну підсвітку цілі.

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Hellfire – надзвичайно точна і смертельна зброя

Назва Hellfire у буквальному перекладі означає “пекельне полумʼя”. Це дійсно пожежа, адже ракета призначена для знищення важкої броньованої техніки. У залежності від виду та потреб Hellfire бувають:

з лазерним наведенням;

з активним лазерним радіолокаційним наведенням.

Сам снаряд працює за принципом вистрілив і забув. Тобто оператору можна навіть не бачити ціль. Достатньо випустити її в напрямку, а вже потім підсвітити лазером чи навіть відповідним БпЛА. Ну а далі ракета гарантовано влучить в ціль. Hellfire - це надзвичайно точна і смертельна зброя.

Пускові платформи для ракет

Hellfire можна встановити на гелікоптер, літак, кораблі і навіть на безпілотники. Однак в Україні кількість пускових платформ доволі обмежена. Сьогодні ЗСУ мають технічну можливість встановлювати такі системи на броньовані катери або запускати Hellfire зі спеціальних пускових наземних установок. Однак у цьому випадку дальність пуску – 11 кілометрів.



Наземна пускова платформа / Скриншот з відео

Це нормально. Дальність використання при наземному пуску завжди зменшується. Однак і 11 км - це доволі хороший показник для зброї, яка кладе на лопатки важку броньовану техніку. Тим паче, що танки на таку дистанцію не працюють. Вони навіть не встигнуть зорієнтуватися, як по них прилетить високоточний і неймовірно смертельний снаряд.

Тактико-технічні характеристики

Тепер що стосується тактико-технічних характеристик цієї зброї:

Маса – 46 кілограмів.

Довжина – 1,6 метра.

Діаметр – 18 міліметрів.

Дальність використання – 11 кілометрів.

Швидкість – 1235 км/год.



ТТХ Hellfire / Скриншот з відео

Дальність ураження, способи наведення та потужність, як з рештою й інші ТТХ залежать від того, яку саме боєголовку має ракета. В залежності від потреб та цілей вона може бути тандемна, бронебійна, а також є варіанти і більш потужного оснащення. Деякі Hellfire можуть руйнувати мости, укріплені позиції і навіть бункери.

До слова, виготовленням таких ракет займаються одразу у двох компаніях: Martin Marietta i Boeing Company. Потужність, технологічність і цифрова начинка цієї зброї перетворили її в одну із найкращих ракет представлених на ринку в цьому класі.

Hellfire проти рухомих мішеней

Що цікаво, Hellfire створювали як зброю, призначену на всі випадки життя. Вона може вражати техніку з посиленим захистом. А це не тільки танки. А ще й літаки, гелікоптери, кораблі тощо. Саме тому цією ракетою користуються 16 країн і США. І при цьому далеко не кожен союзник має змогу отримати собі такі системи.



Hellfire проти танка / Скриншот з відео

Завдяки функції донаведення на ціль, Hellfire може переслідувати і вражати навіть рухомі мішені. А от з маневреними обʼєктами все складніше. Тут точність вже залежить від того, наскільки точно й ефективно працюватиме лазерне цілевказування. Тож можна сказати, що ця зброя може виконувати чималий спектр завдань і вражати немаленький список цілей.

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Hellfire не лише для оборони, а і для контрнаступу

Розроблена американцями у 80-х роках ракета є ефективним і надпотужним озброєнням навіть сьогодні. В залежності від модифікації, один такий снаряд може коштувати від 58 тисяч до 100 тисяч доларів. Після операції Буря пустелі в 1991 році у США почали думати, як вдосконалити цю зброю і зайнялися розробкою різних модифікацій.



Ракета Hellfire / Скриншот з відео

Простота конструкції дозволяє оснащувати Hellfire навіть американські броньовики Хамві. Вони встановлюються на спеціальній поворотній платформі, яка може випустити дві ракети одночасно з можливістю дозарядити ще 6 снарядів. Hellfire дуже технологічна зброя, яка може виконувати найрізноманітніші завдання на полі бою. А можливість адаптації та покращень роблять цю ракету смертельним інструментом в умілих руках.

Безумовно такі системи - це потужне посилення для наших військових. Такі системи стануть в нагоді не тільки в обороні, а й під час контрнаступальних дій. Адже Hellfire просто створений для того аби максимально точно, ефективно і гарантовано знищувати цілі на полі бою у будь-якому протистоянні.

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