Потужніша, ніж Storm Shadow: Жданов охарактеризував далекобійні ракети JASSM

Західні ЗМІ пишуть, що США близькі до надання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, які можуть досягати глибини Росії. Є різні модифікації цих ракет. Їхня мінімальна дальність – 370 кілометрів.

Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов. Він підкреслив, що ракета JASSM має більшу дальність, ніж Storm Shadow, які має Україна.

До теми США близькі до надання Україні далекобійних ракет JASSM, – Reuters

"Там є низка модифікацій, починаючи з 370 кілометрів і далі. Мінімальна дальність пуску цієї ракети – 370 кілометрів. Вона перевищує ті, що у нас є – Storm Shadow", – пояснив він.

Удари вглиб території Росії

Олег Жданов припустив, що у випадку надання Україні ракет JASSM навряд чи США дадуть дозвіл застосовувати їх по території Росії. Він назвав варіанти, коли може бути таке політичне рішення з боку Штатів.

На мою думку, ракети по території Росії США дозволять принаймні на фінішній прямій чи у кризовій ситуації, коли Росія не буде погоджуватися на умови Штатів,

– вважає він.

Що про це відомо

Як написало видання Reuters, три джерела повідомили, що ракети JASSM увійдуть до пакета озброєнь цієї осені, хоча остаточне рішення ще не прийняли. Військові аналітики припускають, що впровадження JASSM могло б відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні миль.