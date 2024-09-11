Генерал Чепмен припустив, коли Україна може отримати ракети JASSM від США

Ймовірно, Україна таки отримає крилаті ракети класу "повітря - поверхня" JASSM. Але навряд чи їх негайно почнуть передавати.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зауваживши, що JASSM –високоточні крилаті ракети великої дальності. Є дві модифікації – з дальністю ураження на 370 кілометрів та на понад 900 кілометрів.

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Коли Україна отримає JASSM

Як наголосив Чепмен, найімовірніше, рішення про передачу цих ракет ухвалять вже восени 2024 року. Також можна припустити, що Сполучені Штати передадуть саме версію з дальністю на 370 кілометрів. Адже їхній запас дещо більший.

Як і у випадку з усім іншим, ми маємо звернути увагу на своєчасність. Рішення, ймовірно, ухвалять восени. А постачання відбудеться за кілька місяців. Наразі ця зброя ніяк не вплине на події на Курщині чи Донеччині. З української перспективи, звісно, краще було б отримати ракети з більшою дальністю,

– сказав Чепмен.

Наразі Україна використовує власну зброю для далекобійних ударів по території Росії. Вже було дійсно багато ефективних атак. Але зрозуміло, що Україна все одно потребує ракет JASSM та дозволу на удари по території Росії західною зброєю.

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни пояснили, як ракети JASSM допоможуть Україні. Києву потрібно також отримати дозвіл на удари по Росії. Але й в межах України ця зброя також наробить проблем окупантам.